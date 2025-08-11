augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mennyei megyei

1 órája

Újoncok robbantották a fordulót

Címkék#megyei foci#Izsófalva SE#MVSC-Miskolc

Kezdetét vette a vármegyei I. osztály küzdelmei. A Mezőcsát hazai pályán múlta felül a Szirmabesenyőt.

Boon.hu
Újoncok robbantották a fordulót

Fotó: Mezőcsát DBFC

Szombaton elkezdődött a B.A.Z. vármegyei I. osztály első fordulója, három újonc gárdával. A vármegyei élvonalba feljutott csapatok hazai pályán mutatkozhattak be, ahol gólokban nem volt hiány. A Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát a Szirmabesenyő együttesét győzte le 4–3-ra. Szombati Krisztián legénysége végig vezetett a mérkőzésen. A csátiak góljait Új-Nagy, Kalocsai, Molnár és Erdélyi szerezték. Az Izsófalva SE pedig 3–2-s sikert aratott a Sajóbábonyi VSE felett.  Barnóczky Attila együttese 2–1-ről, fordította meg a találkozót. A izsófalvaiak találatát Lázi, Csorba és Filkóházi lőtte. Vereséget csak a Sátoraljaújhelyi TKSE szenvedett, a zempléni együttes az RSE Tállyától kapott ki 6–1-re, a 48. percben a hazaiak játékosát Dandást kiállították, így emberhátrányban fejezte be a mérkőzést az STK. Az újhelyiek gólját Vojtovics lőtte a hosszabbításban. 
A 2. fordulóban az újhelyiek a Szirmabesenyő vendégei lesznek. A Mezőcsát Emődre, míg az Izsófalva Tállyára látogat.

Mezőcsát
A Mezőcsát hazai pályán győzelemmel debütált. Fotó: Mezőcsát DBFC

A Mezőcsát a tavalyi bronzérmeshez látogat

2. forduló programja (augusztus 16., szombat, 17.00):

Edelény-Borsodszer – Szerencs VSE

Emődi ÁIDSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát

Szirmabesenyő – Sátoraljaújhelyi TKSE

Tállya RSE – Izsófalva SE

Sajóbábonyi VSE – Mezőkeresztes VSE

Bánhorváti-Sajóvölgye – BSK Alsózsolca

Gesztely FC – Parasznya SE

BTE Felsőzsolca – MVSC-Miskolc

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu