Újoncok robbantották a fordulót

Szombaton elkezdődött a B.A.Z. vármegyei I. osztály első fordulója, három újonc gárdával. A vármegyei élvonalba feljutott csapatok hazai pályán mutatkozhattak be, ahol gólokban nem volt hiány. A Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát a Szirmabesenyő együttesét győzte le 4–3-ra. Szombati Krisztián legénysége végig vezetett a mérkőzésen. A csátiak góljait Új-Nagy, Kalocsai, Molnár és Erdélyi szerezték. Az Izsófalva SE pedig 3–2-s sikert aratott a Sajóbábonyi VSE felett. Barnóczky Attila együttese 2–1-ről, fordította meg a találkozót. A izsófalvaiak találatát Lázi, Csorba és Filkóházi lőtte. Vereséget csak a Sátoraljaújhelyi TKSE szenvedett, a zempléni együttes az RSE Tállyától kapott ki 6–1-re, a 48. percben a hazaiak játékosát Dandást kiállították, így emberhátrányban fejezte be a mérkőzést az STK. Az újhelyiek gólját Vojtovics lőtte a hosszabbításban.

A 2. fordulóban az újhelyiek a Szirmabesenyő vendégei lesznek. A Mezőcsát Emődre, míg az Izsófalva Tállyára látogat.

A Mezőcsát hazai pályán győzelemmel debütált. Fotó: Mezőcsát DBFC

A Mezőcsát a tavalyi bronzérmeshez látogat