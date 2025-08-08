Drónok figyelik a vármegyei csapat edzését– sikerre éhesen vágnak neki a szezonnak - videóval

A 2025/2026-os labdarúgóidény egyik újoncaként mutatkozik be a Vármegyei I. osztályban a Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát csapata. A gárda magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a feljutást, miután a Vármegyei II. osztály Közép csoportját 12 pontos előnnyel nyerte meg. A mezőcsáti együttes ezzel a 2021/22-es szezon után újra a vármegyei élvonalban folytathatja a szereplést, ahol új kihívások, de egyben komoly lehetőségek is várnak rájuk. A mezőcsáti alakulat edzésén még egy drón is felbukkant a bajnoki rajt előtt.

Sikeres felkészülésen van túl a Mezőcsát DBFC Fotó: Mezőcsát DBFC

Túlélés helyett, bizonyítana a Mezőcsát

– Tisztában vagyunk vele, hogy a Megye I. már egy más szint – gyorsabb, fizikálisabb, taktikusabb a játék. De nem azért dolgoztunk eddig, hogy most megijedjünk – kezdte gondolatait Szombati Krisztián, a Mezőcsát vezetőedzője. – Alázattal, de nem kishitűen vágunk neki. A célunk az, hogy ne csak túlélni akarjunk ebben az osztályban, hanem valódi ellenfelei legyünk minden csapatnak. Ehhez új szintre emeltük a felkészülést mentálisan és fizikailag is. Felkészülten, sikerre éhesen megyünk neki a szezonnak! Tudjuk, hogy lesznek nehéz pillanatok, de nem feltett kézzel érkezünk, hanem olyan csapatként, aki bizonyítani akar. A legfontosabb célunk, hogy az első évben stabilizáljuk a helyünket a Megye I-ben, de nem akarunk csak túlélni, hanem versenyképesek akarunk lenni minden fordulóban. Ehhez fejben, fizikálisan és taktikailag is szintet kell lépnünk, és ezen már most dolgozunk. Egy karakteres, egységes csapatot építünk, amely nemcsak alkalmazkodik a magasabb szinthez, hanem képes diktálni is a tempót, ha kell. Hosszabb távon szeretnénk egy olyan klubot kialakítani, amely utánpótlásban, közösségben és eredményekben is meghatározó tud lenni ebben az osztályban – tette hozzá Szombati Krisztián.

–A felkészülés során komoly játékosmozgás is zajlott a klubnál. Az érkezők között van Kalocsai László, Erdélyi Patrik, Lénárt Patrik, Fülöp Levente, Juhász Vince, Tóth Richárd, Balogh András, Erdei-Nagy Norbert, Farkas Martin, Bak Krisztián és Sipos József. A távozók oldalán Bubenkó András, Nyircsák Máté, Dósa Gergő, Paczók Károly, Balázs László, Dósa Tibor, Nagy Dominik és Urbán Barnabás nevét találjuk.