Liverpoolba megy, de nem Szoboszlaihoz

Ökölvívás. Szeptember 4. és 14. között a tavasszal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetség, a World Boxing Liverpoolban megrendezi az első vb-jét, ráadásul mindkét nem számára, amire még nem volt példa. Emanuele Renzini, az olasz szövetségi kapitány döntése értelmében kilenc férfi és hét női öklözőnk lesz ott a liverpooli ringben, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nincs magyar induló – tette közzé a honi szervezet. Kiderült, hogy a keretben helyet kapott a miskolci Hell Fight BC bunyósa, Mester Soma is, aki majd a 75 kilogrammosok között próbál majd szerencsét. Amint az ismert, a borsodi öklöző nemrégiben mérkőzés nélkül lett magyar bajnok, miután Gémes Levente az elődöntőben súlyos kézsérülést szenvedett.

Mester Soma a világbajnokságon alkothat nagyot. Fotó: Kovács Péter/NSO

Mester Soma: élesítés Madridban

A legtöbb súlycsoportban nem volt vita, hiszen a megszokott decemberi időpontról július elejére előrehozott országos bajnokság válogatóként is szolgált, és jellemzően a tatabányai bajnokok utazhatnak Liverpoolba is. Kivéve például a 70 kilót, ahol Énekes Dominik nyerte meg az ob-t, mégis a hosszú kihagyás után visszatérő Pilipec Makszim a vb-induló. Bernáth Attila hiába nyert ragyogó Eb-ezüstöt tavaly, ha 50 kg-ban az őt a hazai ringben általában legyőző Szaka István kap bizalmat. A 85 kilós bajnok Kovács Pál nem vállalta a vb-felkészülést, Horváth Kármen (51 kg), az Eb-bronzérmes Kovács Richárd (65 kg) és Gémes Levente (75 kg) pedig sérülés miatt nem jött szóba a csapathirdetésnél. A héten Tatán dolgozott a keret, jövő keddtől augusztus 30-ig pedig a madridi nemzetközi edzőtáborban élesítenek.

A magyar csapat