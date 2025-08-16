augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vébé

1 órája

Liverpoolba megy, de nem Szoboszlaihoz

Címkék#ökölvívás#Mester Soma#Hell Fight Club

Nagy kihívás szeptemberben. Mester Soma Angliába megy.

Liverpoolba megy, de nem Szoboszlaihoz

Fotó: NSO/Kovács Péter

Ökölvívás. Szeptember 4. és 14. között a tavasszal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetség, a World Boxing Liverpoolban megrendezi az első vb-jét, ráadásul mindkét nem számára, amire még nem volt példa. Emanuele Renzini, az olasz szövetségi kapitány döntése értelmében kilenc férfi és hét női öklözőnk lesz ott a liverpooli ringben, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nincs magyar induló  – tette közzé a honi szervezet. Kiderült, hogy a keretben helyet kapott a miskolci Hell Fight BC bunyósa, Mester Soma is, aki majd a 75 kilogrammosok között próbál majd szerencsét. Amint az ismert, a borsodi öklöző nemrégiben mérkőzés nélkül lett magyar bajnok, miután Gémes Levente az elődöntőben súlyos kézsérülést szenvedett.

Mester Soma
Mester Soma a világbajnokságon alkothat nagyot. Fotó: Kovács Péter/NSO

Mester Soma: élesítés Madridban

A legtöbb súlycsoportban nem volt vita, hiszen a megszokott decemberi időpontról július elejére előrehozott országos bajnokság válogatóként is szolgált, és jellemzően a tatabányai bajnokok utazhatnak Liverpoolba is. Kivéve például a 70 kilót, ahol Énekes Dominik nyerte meg az ob-t, mégis a hosszú kihagyás után visszatérő Pilipec Makszim a vb-induló. Bernáth Attila hiába nyert ragyogó Eb-ezüstöt tavaly, ha 50 kg-ban az őt a hazai ringben általában legyőző Szaka István kap bizalmat. A 85 kilós bajnok Kovács Pál nem vállalta a vb-felkészülést, Horváth Kármen (51 kg), az Eb-bronzérmes Kovács Richárd (65 kg) és Gémes Levente (75 kg) pedig sérülés miatt nem jött szóba a csapathirdetésnél. A héten Tatán dolgozott a keret, jövő keddtől augusztus 30-ig pedig a madridi nemzetközi edzőtáborban élesítenek.

 

A magyar csapat

  1. Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pilip (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia).
  2. Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Papp Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu