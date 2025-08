A magyar válogatott is szerepelt rajta

Agusztus 8. és 10. között immár tizedik alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb nemzetközi utánpótlás vízilabda-tornáját, a Mento Kupát, amelynek ezúttal is az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő ad otthont Miskolctapolcán. A háromnapos esemény nem csupán sportélményt kínál, hanem valódi közösségi ünneppé nőtte ki magát az elmúlt évtized során. A torna célja: lehetőséget biztosítani a 18 év alatti, fiatal vízilabdázók számára, hogy nemzetközi környezetben, magas színvonalú mérkőzéseken fejlődjenek, tapasztalatot szerezzenek és megmutassák tehetségüket.

A 2025-ös, U18-as Mento Kupa tornán négy nemzet klub csapata képviselteti magát: Románia, Szerbia, Szlovákia és Magyarország. A résztvevő csapatok között ott lesz a román bajnok Steaua Bukarest, a szerb élvonalbeli VK Vojvodina, a szlovák SK Hornets Kosice, valamint a magyar KESI Kecskeméti Sportiskola és a házigazda PannErgy-Miskolc.

Már a 10. Mento Kupa következik Fotó: MVLC

Mento Kupa Elismertté vált

A sportág szerelmesei találkozhatnak olimpikonokkal is – többek között a kétszeres olimpiai aranyérmes Fodor Rajmunddal, aki játékvezetőkét is közreműködik a Mento Kupán –, valamint olyan szaktekintélyekkel, mint Horkai György olimpiai bajnok, aki éveken át dolgozott a miskolci utánpótlásban. A torna rangját tovább emeli, hogy a nemzetközi vízilabdaélet egyik legismertebb görög játékvezetője Achladiotis Spyro is vezeti majd a mérkőzéseket, aki olimpiai döntőkben is bíráskodott már.

– A Mento Kupa nemcsak sportesemény, hanem a miskolci utánpótlás-nevelés mementója is, hiszen a mára országos szinten is elismertté vált miskolci vízilabdából számos játékos indult el. Például a saját nevelésű Vismeg Zsombor, aki a jelenlegi felnőtt válogatott oszlopos tagja, 6 éven át különböző korosztályokban szerepelt az MVLC színeiben a Mento Kupákon – mondta el Bachner András, az MVLC utánpótlás szakmai vezetője. Kiemelte: a jelenlegi U18-as miskolci csapat 70%-a még a 17. életévét sem töltötte be, mégis országos szinten is kiemelkedő eredményeket értek el – például idén két korosztályban is legyőzték a BVSC-t.

A torna nemcsak a sportolók, hanem a közönség számára is különleges élményt kínál, hiszen nemcsak a medencében zajlanak izgalmas események. A szervezők célja, hogy a Mento Kupa a vízilabda ünnepe legyen – egy olyan esemény, ahol a jövő bajnokai mutatkoznak be, miközben a közönség egy kellemes nyári hétvégét tölthet el a vízparton, sporttal, zenével, gasztronómiai élményekkel.