Hol a legjobb ilyen időben? Persze, hogy a strandon pólómeccset nézni! - fotókkal, videóval!

Címkék#boon video#Bachner András#PannErgy-MVLC#vízilabda

Start Tapolcán. Pénteken elkezdődött a Mento Kupa, amely vasárnapig tart.

Pénteken kora délután a megnyitóünnepséggel kezdetét vette az idei, 10. Mento Kupa nemzetközi utánpótlás vízilabda torna Miskolc-Tapolcán, az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. Az eseményen négy nemzet öt U18-as korosztályú klubja vesz részt: a szerb VK Vojvodina, a szlovák SK Hornets Kosice, a román Steaua Bukarest, a KESI Kecskeméti Sportiskola, valamint a PannErgy-Miskolci VLC.

Mento Kupa
A Mento Kupa első meccsét a PannErgy-MVLC (fehér sapkában) és a Vojvodina játszotta Fotó: Takács József

– Miskolc egyik legszebb fürdője az otthona ennek a tornának – hangsúlyozta Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere. – Egy ilyen esemény különleges lehetőség, hiszen bepillantást nyerhetünk a jövőbe, ezen fiatalok közül ugyanis többek a jövőben nemzetük büszkeségei lehetnek. A Mento Kupa nem egy egyszerű megmérettetés, hanem a vízilabda ünnepe, a sportág nemzeti érték, hagyomány. Miskolc büszke a csapatára, az MVLC-re, a játékosaira, edzőire, a szülőkre, és azokra is, akik a fürdőben dolgoznak, hogy meccseket lehessen rendezni, hozzájárulnak ahhoz, hogy Miskolc a kupa méltó házigazdája lehessen.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a megnyitón Fotó: Takács József

Mento Kupa: 2016-tól

Székely Bulcsú, a Magyar Vízilabda Szövetség sportszakmai vezetője megosztott egy emléket, méghozzá azt, hogy pár éve még az U15-ös válogatott vezetőedzőjeként járt ezen a tornán, és akkor olyan fiatal pólósok voltak a kezei között, mint Molnár Erik, Vigvári Vince, vagy éppen a már felnőtt válogatott, a Sárospatakról indult, de éveket az MVLC-ben töltő Vismeg Zsombor. Úgy fogalmazott, az itteni mérkőzések hatalmas élmények voltak a számára. ,,Ez nem egy egyszerű torna, komoly szerepe van Magyarországon, nagyon hálás az MVLSZ a rendezésért. Köszönet mindenkinek, aki szerepet vállal, a játékosoknak, szervezőknek, közreműködőknek. A miskolci vízilabda értéket teremt, olyan utánpótlás műhely, amelyre a magyar vízilabdának szüksége van" – hangsúlyozta 2000-es sydney-i ötkarikás játékok olimpiai bajnoka.

MVLC-VOJVODINA U18 vízilabda mérkőzés

Fotók: Takács József

A torna névadója, a Mento Kft. ügyvezetője, Hercsik István az alábbiakat mondta: 
– Úgy gondolom, jó választás volt, hogy annak idején életre hívtuk ezt a tornát. 2016-ban jött az ötlet, hogy jó lenne az utánpótlásra is kiemelten odafigyelni. Adjunk lehetőséget a fiataloknak, amellett, hogy a bajnokságban játszanak. Ezek a játékosok már közel vannak a felnőttekhez, tudnak igen jól vízilabdázni, sőt, alkalmanként már szerepet is kapnak a ,,nagy" csapatban. 2013-ban kerültem bele a sportágba, addig csak az olimpián néztem a televízióban, akkor, 12 éve Bachner András szakmai vezető keresett meg. A városnak van egy Kemény Dénes nevét viselő uszodája, ahol illik jó pólót csinálni.

A PannErgy-MVLC csapata szombaton és vasárnap is megmérkőzik Fotó: Takács József

A Mento Kupán nem csak a vízlabda csapatok nyerhetnek, hanem a szurkolók is. A mérkőzések közti szünetekben kvízekkel és ügyességi versenyekkel várják a résztvevőket, és minden nap végén értékes ajándékokat sorsolnak ki. Többek között fürdőbelépő, éttermi utalvány, gokartozás, fitness bérlet, sőt, még privát Thai Box edzés is nyerhető.
Az első összecsapást a házigazda PannErgy-MVLC, valamint a szerb Vojvodina U18-as együttese vívta. Folytatás szombaton és vasárnap. 

 

