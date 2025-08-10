43 perce
Nem volt ellenfelük a medencében, övék lett a serleg (fotókkal, videóval)
Fiatalok csatáztak Tapolcán. A Mento Kupa maradt Miskolcon.
Az utolsó meccset a Steaua ellen játszotta az MVLC
Fotó: Vajda János
A hét végén Miskolc-Tapolcán, az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben rendezték meg a 10. Mento Kupa elnevezésű U18-as nemzetközi fiú vízilabda tornát, amelyen négy nemzet öt klubja vett részt. A győzelmet a házigazda PannErgy-Miskolci VLC csapata szerezte meg, ugyanis Szilvasán Bence edző együttese valamennyi mérkőzést megnyerte: a Vojvodinát 17-8-ra, a Hornets Kosicét 24-8-ra, a Kecskeméti Sportiskolát 21-10-re, míg a Steaua Bukarestet 13-7-re. A vasárnapi díjátadáson közreműködött Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, Hercsik István az MVLC társadalmi elnöke, a kupa főszponzorának ügyvezetője, Hercsik Zsuzsa, valamint Bachner András, az MVLC utánpótlás szakmai vezetője.
Mento Kupa: a tények
A végeredmény: 1. PannErgy-Miskolci VLC, 2. KESI Kecskeméti Sportiskola, 3. Steaua Bukarest (román), 4. VK Vojvodina (szerb), 5. SK Hornets Kosice (szlovák).
Mento kupa: U18 Nemzetközi utánpótlás torna: PannErgy-MVLC – Steaua BukarestFotók: Vajda János
Különdíjak
Legjobb kapus: Borbíró Tamás (PannErgy-MVLC)
Gólkirány: Heródek Milán (KESI), Tóth Zalán (KESI) 14-14 góllal
Legjobb játékos: Bikki-Petró Nimród (PannErgy-MVLC)