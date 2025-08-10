Nem volt ellenfelük a medencében, övék lett a serleg (fotókkal, videóval)

A hét végén Miskolc-Tapolcán, az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben rendezték meg a 10. Mento Kupa elnevezésű U18-as nemzetközi fiú vízilabda tornát, amelyen négy nemzet öt klubja vett részt. A győzelmet a házigazda PannErgy-Miskolci VLC csapata szerezte meg, ugyanis Szilvasán Bence edző együttese valamennyi mérkőzést megnyerte: a Vojvodinát 17-8-ra, a Hornets Kosicét 24-8-ra, a Kecskeméti Sportiskolát 21-10-re, míg a Steaua Bukarestet 13-7-re. A vasárnapi díjátadáson közreműködött Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, Hercsik István az MVLC társadalmi elnöke, a kupa főszponzorának ügyvezetője, Hercsik Zsuzsa, valamint Bachner András, az MVLC utánpótlás szakmai vezetője.

Mento Kupa: a PannErgy-MVLC csapata nyerte meg Fotó: Vajda János

Mento Kupa: a tények

A végeredmény: 1. PannErgy-Miskolci VLC, 2. KESI Kecskeméti Sportiskola, 3. Steaua Bukarest (román), 4. VK Vojvodina (szerb), 5. SK Hornets Kosice (szlovák).