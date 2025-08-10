augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

36°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Győzelem

1 órája

Nem volt ellenfelük a medencében, övék lett a serleg (fotókkal, videóval)

Címkék#boon video#Miskolc#PannErgy-MVLC#MVLC#vízilabda

Fiatalok csatáztak Tapolcán. A Mento Kupa maradt Miskolcon.

Boon.hu
Nem volt ellenfelük a medencében, övék lett a serleg (fotókkal, videóval)

Az utolsó meccset a Steaua ellen játszotta az MVLC

Fotó: Vajda János

A hét végén Miskolc-Tapolcán, az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben rendezték meg a 10. Mento Kupa elnevezésű U18-as nemzetközi fiú vízilabda tornát, amelyen négy nemzet öt klubja vett részt. A győzelmet a házigazda PannErgy-Miskolci VLC csapata szerezte meg, ugyanis Szilvasán Bence edző együttese valamennyi mérkőzést megnyerte: a Vojvodinát 17-8-ra, a Hornets Kosicét 24-8-ra, a Kecskeméti Sportiskolát 21-10-re, míg a Steaua Bukarestet 13-7-re. A vasárnapi díjátadáson közreműködött Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, Hercsik István az MVLC társadalmi elnöke, a kupa főszponzorának ügyvezetője, Hercsik Zsuzsa, valamint Bachner András, az MVLC utánpótlás szakmai vezetője.

Mento Kupa
Mento Kupa: a PannErgy-MVLC csapata nyerte meg Fotó: Vajda János

Mento Kupa: a tények

A végeredmény: 1. PannErgy-Miskolci VLC, 2. KESI Kecskeméti Sportiskola, 3. Steaua Bukarest (román), 4. VK Vojvodina (szerb), 5. SK Hornets Kosice (szlovák).

Mento kupa: U18 Nemzetközi utánpótlás torna: PannErgy-MVLC – Steaua Bukarest

Fotók: Vajda János

Különdíjak
Legjobb kapus: Borbíró Tamás (PannErgy-MVLC)
Gólkirány: Heródek Milán (KESI), Tóth Zalán (KESI) 14-14 góllal
Legjobb játékos: Bikki-Petró Nimród (PannErgy-MVLC) 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu