1 órája

,,A játékosok körében is egyre jobb a hírünk"

Nagyon fontos az utánpótlás is. A MEAFC-Peka Bau csapata folyamatosan lépeget előre.

,,A játékosok körében is egyre jobb a hírünk"

Barócsi Ákos

Fotó: MEAFC

A Borsod Online sportos podcastjának legutóbbi vendége Barócsi Ákos, a MEAFC-Peka Bau röplabda szakosztályának vezetője volt. A szakember elmondta, annak idején egy MEFOB mérkőzéssel indult újra a sportág, a férfi szakág, azt a gondolatot anno még mindenki megmosolyogta, hogy egyszer elérhetik a profi státuszt. Hozzátette: az, hogy 2017-ben bekerült a röplabda a TAO-s körbe, nagy lökést adott, hiszen itthon voltak olyan évek, amikor a megszűnés is fenyegette a sportágat. Megemlítette azt is, hogy minden éven próbáltak egyet előre lépni, örül annak, hogy immáron 160 játékosuk van az utánpótlásban. Barócsi Ákos kihangsúlyozta a Miskolci Egyetem, és a MEAFC irányítóinak pozitív hozzáállását, a hozzájuk érkező röpiseknek nagy lehetőséget nyújt a campus, hogy itt végezhetnek az ismert szakokon, de már tanulhatnak sportszervezőnek is.

A MEAFC-Peka Bau röplabda csapata folyamatosan fejlődik
A MEAFC-Peka szakosztályvezetője, Barócsi Ákos (középen) Fotó: MEAFC 

MEAFC-Peka Bau: a legjobb nyolcba

,,Nyilván löketet adott az NB I-es szereplés, és az is, hogy felkerültünk az Extraligába, két évvel ezelőtt. Erősebb lett a nevünk, a pozíciónk a szövetségen belül is, más polcra kerültünk klubon, városon belül, a játékosok körében is egyre jobb a hírünk" – fogalmazott a röplabda szakosztály irányítója, aki így folytatta: – ,,Az idei, DVTK Arénában megrendezett Magyar Kupa döntőn, a technikai stábban benne volt másodedzőnk, Varga László kollégánk, akinek a munkájával nagyon elégedettek voltak."
A közeli és a távoli tervekről az alábbiakat mondta Barócsi Ákos: ,,Az első extraligás évünket a 10., a másodikat a 9. helyen fejeztük be, így természetesen az a cél, hogy jussunk be a legjobb nyolcba. A felnőtt csapat azonban nincs gyerekek nélkül, és ez fordítva is igaz, ki kell nevelnünk az élvonalbeli keret gerincét. A hátterünk folyamatosan javult, javul, egy rendszeren mindig van mit finomítani, még tudatosabban csinálni, még profibban. Arról mindenképpen szólni kell, hogy a kosárlabdával szimbiózisban vagyunk. Az elején úgymond mindketten jártuk a saját utunkat, de most már tudatosan együtt lépünk, közösen erősebbek vagyunk, mint külön, akár a szponzorok megszólítása terén is."
A MEAFC-Peka Bau röpiseinek vezetője kiemelte, várják továbbra is a fiatalokat, gyerekeket, olyanokat (is), akik úgy érzik, hogy jobban szeretik azt a sportágat, ahol nincs kontakt az ellenféllel: ,,Itt ezredmásodpercek alatt kell dönteni, amihez erős intelligencia szükséges, nagyon gyors reakció" – zárta a beszélgetést Barócsi Ákos.

 

