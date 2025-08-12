Rangos eseménynek ad otthont Miskolc

A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) sikerrel pályázott az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alap felhívására. Ennek eredményeként - augusztus 14-16. között - az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló kisprojekt keretében, három szlovák sportszervezet képviselőivel együtt, egy sokoldalú szakmai hétvégét hívnak életre a Miskolci Egyetem Campusán.

A MEAFC mellett három szlovák csapat is részt vesz a nemzetközi tornán. Fotó: MEAFC

MEAFC: nemzetközi tornán vesznek részt

Az U16-os korosztályú kosárlabdázók számára az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, nemzetközi tornával egybekötött program sorozaton a Biosaurus Basketball Academy Komarno, a Skolsky Basketbalovy Klub GALAXY Kosice és a Basket Klub Michalovce küldöttségeit látják vendégül Miskolcon, akikhez a MEAFC fiataljai csatlakoznak.

Augusztus 14-én, csütörtökön, a „felvezető napon”, a Miskolci Egyetem Körcsarnokában, 13.30 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitót követően, a résztvevő csapatok bemutatják egymásnak a saját egyesületüket, azok múltját, betekintés adnak városuk történelmébe, kultúrájába. Lesz egy 1 órásra tervezett közös szakmai program is, melynek első felében az edzők és a játékosok megismerhetik egymás edzésmódszereibe, edzésmunkájába, megvitatják a hasonlóságokat és a különbségeket, megbeszélik, melyek azok az elemek, amelyeket át tudnak emelni a saját szakmai munkájukba.

A program második felében a résztvevők megismerkednek új, innovatív edzésmódszerekkel, edzéseszközökkel. A játékosok négy vegyes csapatot alkotva közös edzésen vesznek részt, majd a napot a szakvezetőkkel közös vacsorával és városnézéssel zárják.

Így alakul a program

Augusztus 15-én, pénteken, a Miskolci Egyetem Körcsarnokban kezdődnek a nemzetközi torna csoportmérkőzései, melynek programja a következő:

10:00: Komarno – Kosice

11:50: Michalovce – MEAFC

13:40: Komarno – MEAFC

15:30: Kosice – Michalovce

A csoportmeccseket követően, a csapatok együttműködési megállapodásokat írnak alá. Ezt követően több vegyes kiscsoportban kerekasztal beszélgetéseket folytatnak le egymás közt a résztvevők. A kerekasztalbeszélgetés tematikája hangsúlyosan érinti az európai szellemiséget, a szlovák-magyar viszonyrendszert érintő kérdéseket, a már meglévő, illetve a lehetséges szlovák-magyar együttműködési területeket. A résztvevők megvitatják milyen közös hagyományok, értékek kapcsolják össze a szlovákságot és a magyarságot. A résztvevő sportolók maguk mondják el az adott tematika mentén, hogy mit gondolnak a kérdésekről. A moderált beszélgetés segít megismerni egymás gondolatait, látásmódját, egymás elfogadását, az európai eszme terjesztését.