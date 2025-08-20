augusztus 20., szerda

Miskolci Egyetem

1 órája

Nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a MEAFC fiataljai

Nívós eseménynek adott otthont a Körcsarnok. Kassai diadal a MEAFC nemzetközi tornáján.

A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) augusztus 14–16. között rendezte meg az U16-os fiú kosárlabda nemzetközi tornáját a Miskolci Egyetem Körcsarnokában. A háromnapos esemény végén a kassai fiatal kosarasok emelhették magasba a győztesnek járó serleget, míg a házigazdák a negyedik helyen végeztek.  A torna megszervezését az tette lehetővé, hogy a MEAFC sikerrel nyújtott be pályázatot az Interreg Magyarország–Szlovákia Program Kisprojekt Alapjához. Ennek, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően a miskolciak három szlovák partnerklub részvételével egy tartalmas, sport- és szakmai programokkal teli hétvégét szervezhettek a Miskolci Egyetem campusán. 

MEAFC
A Biosaurus Basketball Academy Komarno, a Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, valamint a Basket Klub Michalovcét fogadta a MEAFC.   Fotó: MEAFC

Három nemzetközi ellenféllel találkozott a MEAFC

Az utánpótláskorú kosarasok a Biosaurus Basketball Academy Komarno, a Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, valamint a Basket Klub Michalovce együtteseinek képviseletében érkeztek Miskolcra, ahol a MEAFC játékosaival közösen vettek részt a programokon. Az augusztus 14-i nyitónapon, az ünnepélyes megnyitó után, ahol köszöntőt mondott Hollósy András, Miskolc sportért felelős alpolgármestere, valamint dr. Fazekas Csaba, a MEAFC kosárlabda szakosztályának vezetője, a klubok bemutatták saját működésüket, valamint városuk múltját és kulturális örökségét. A szakmai program keretében az edzők és a játékosok közösen elemezték az edzésmódszereket, összevetették a különbözőségeket, és ötleteket merítettek egymástól. A nap második felében innovatív tréningmódszereket próbálhattak ki, majd négy vegyes csapatban közös edzést tartottak. A programot közös vacsora és városnézés zárta. Augusztus 15-én, pénteken, már a pályán volt a főszerep: megkezdődtek a nemzetközi torna csoportmérkőzései a Körcsarnokban, amelyek szoros, izgalmas küzdelmeket hoztak. A találkozókat követően a klubok együttműködési megállapodásokat írtak alá, majd kisebb csoportokban kerekasztal-beszélgetéseken vitatták meg az európai gondolkodásmód, a szlovák–magyar kapcsolatok, valamint a két ország sportéletében rejlő közös lehetőségek kérdéseit. 

Kassai siker

A szombati zárónapon két mérőzést játszottak: előbb a Kassa–MEAFC mérkőzést, majd a Komarno–Michalovce találkozót rendezték meg. A MEAFC ellen is a kassaiak bizonyultak jobbnak, így ők állhattak a dobogó legfelső fokára. A lelkes hazai csapat, amelyet Vaszi Ádám vezetőedző és Velkey János segédedző irányított, rengeteg nemzetközi tapasztalattal gazdagodva, nagy küzdelemben a negyedik helyen zárt. Az ünnepélyes eredményhirdetést követően vegyes csapatok játszottak gálamérkőzéseket, majd jó hangulatú projektzáró ünnepséggel fejeződött be a hétvége.

 

A mérkőzések eredményei:

Augusztus 15., péntek:

• Biosaurus Basketball Academy Komarno – ŠBK GALAXY Košice 69–70

• Basket Klub Michalovce – MEAFC 70–63

• MEAFC – Biosaurus Basketball Academy Komarno 60–75

• ŠBK GALAXY Košice – Basket Klub Michalovce 76–51

 

Augusztus 16., szombat:

• MEAFC – ŠBK GALAXY Košice 66–69

• Basket Klub Michalovce – Biosaurus Basketball Academy Komarno 67–69

Végeredmény:

  • I. Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice
  • II. Biosaurus Basketball Academy Komarno
  • III. 1. Basket Klub Michalovce
  • IV. MEAFC

Különdíjasok:

• A Kassa legjobbja (MVP): Rimek Adrián

• A Komarno legjobbja (MVP): Laudon Lukáš

• A Michalovce legjobbja (MVP): Hreňko Jakub

• A MEAFC legjobbja (MVP): Pabis Zétény Attila

• A torna legtöbb hárompontost dobó játékosa: Polák Samuel (6, Komarno)

• A torna összességében legértékesebb játékosa (MVP): Horizral Martin (Kassa)

• A legtöbb pontot szerző játékos: Fazekas Zsombor (68 pont, MEAFC)

Gálamérkőzés díjazottjai:

• Legtöbb hárompontost dobó: Kürti Attila (Komarno)

• Legértékesebb játékos (MVP): Kolesár Martin (Michalovce)

• Legtöbb pontot szerző: Vrábel Tomáš (Kassa)

 

 

