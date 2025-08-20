1 órája
Nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a MEAFC fiataljai
Nívós eseménynek adott otthont a Körcsarnok. Kassai diadal a MEAFC nemzetközi tornáján.
A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) augusztus 14–16. között rendezte meg az U16-os fiú kosárlabda nemzetközi tornáját a Miskolci Egyetem Körcsarnokában. A háromnapos esemény végén a kassai fiatal kosarasok emelhették magasba a győztesnek járó serleget, míg a házigazdák a negyedik helyen végeztek. A torna megszervezését az tette lehetővé, hogy a MEAFC sikerrel nyújtott be pályázatot az Interreg Magyarország–Szlovákia Program Kisprojekt Alapjához. Ennek, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően a miskolciak három szlovák partnerklub részvételével egy tartalmas, sport- és szakmai programokkal teli hétvégét szervezhettek a Miskolci Egyetem campusán.
Három nemzetközi ellenféllel találkozott a MEAFC
Az utánpótláskorú kosarasok a Biosaurus Basketball Academy Komarno, a Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, valamint a Basket Klub Michalovce együtteseinek képviseletében érkeztek Miskolcra, ahol a MEAFC játékosaival közösen vettek részt a programokon. Az augusztus 14-i nyitónapon, az ünnepélyes megnyitó után, ahol köszöntőt mondott Hollósy András, Miskolc sportért felelős alpolgármestere, valamint dr. Fazekas Csaba, a MEAFC kosárlabda szakosztályának vezetője, a klubok bemutatták saját működésüket, valamint városuk múltját és kulturális örökségét. A szakmai program keretében az edzők és a játékosok közösen elemezték az edzésmódszereket, összevetették a különbözőségeket, és ötleteket merítettek egymástól. A nap második felében innovatív tréningmódszereket próbálhattak ki, majd négy vegyes csapatban közös edzést tartottak. A programot közös vacsora és városnézés zárta. Augusztus 15-én, pénteken, már a pályán volt a főszerep: megkezdődtek a nemzetközi torna csoportmérkőzései a Körcsarnokban, amelyek szoros, izgalmas küzdelmeket hoztak. A találkozókat követően a klubok együttműködési megállapodásokat írtak alá, majd kisebb csoportokban kerekasztal-beszélgetéseken vitatták meg az európai gondolkodásmód, a szlovák–magyar kapcsolatok, valamint a két ország sportéletében rejlő közös lehetőségek kérdéseit.
Kassai siker
A szombati zárónapon két mérőzést játszottak: előbb a Kassa–MEAFC mérkőzést, majd a Komarno–Michalovce találkozót rendezték meg. A MEAFC ellen is a kassaiak bizonyultak jobbnak, így ők állhattak a dobogó legfelső fokára. A lelkes hazai csapat, amelyet Vaszi Ádám vezetőedző és Velkey János segédedző irányított, rengeteg nemzetközi tapasztalattal gazdagodva, nagy küzdelemben a negyedik helyen zárt. Az ünnepélyes eredményhirdetést követően vegyes csapatok játszottak gálamérkőzéseket, majd jó hangulatú projektzáró ünnepséggel fejeződött be a hétvége.
A mérkőzések eredményei:
Augusztus 15., péntek:
• Biosaurus Basketball Academy Komarno – ŠBK GALAXY Košice 69–70
• Basket Klub Michalovce – MEAFC 70–63
• MEAFC – Biosaurus Basketball Academy Komarno 60–75
• ŠBK GALAXY Košice – Basket Klub Michalovce 76–51
Augusztus 16., szombat:
• MEAFC – ŠBK GALAXY Košice 66–69
• Basket Klub Michalovce – Biosaurus Basketball Academy Komarno 67–69
Végeredmény:
- I. Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice
- II. Biosaurus Basketball Academy Komarno
- III. 1. Basket Klub Michalovce
- IV. MEAFC
Különdíjasok:
• A Kassa legjobbja (MVP): Rimek Adrián
• A Komarno legjobbja (MVP): Laudon Lukáš
• A Michalovce legjobbja (MVP): Hreňko Jakub
• A MEAFC legjobbja (MVP): Pabis Zétény Attila
• A torna legtöbb hárompontost dobó játékosa: Polák Samuel (6, Komarno)
• A torna összességében legértékesebb játékosa (MVP): Horizral Martin (Kassa)
• A legtöbb pontot szerző játékos: Fazekas Zsombor (68 pont, MEAFC)
Gálamérkőzés díjazottjai:
• Legtöbb hárompontost dobó: Kürti Attila (Komarno)
• Legértékesebb játékos (MVP): Kolesár Martin (Michalovce)
• Legtöbb pontot szerző: Vrábel Tomáš (Kassa)