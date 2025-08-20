Nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a MEAFC fiataljai

A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) augusztus 14–16. között rendezte meg az U16-os fiú kosárlabda nemzetközi tornáját a Miskolci Egyetem Körcsarnokában. A háromnapos esemény végén a kassai fiatal kosarasok emelhették magasba a győztesnek járó serleget, míg a házigazdák a negyedik helyen végeztek. A torna megszervezését az tette lehetővé, hogy a MEAFC sikerrel nyújtott be pályázatot az Interreg Magyarország–Szlovákia Program Kisprojekt Alapjához. Ennek, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően a miskolciak három szlovák partnerklub részvételével egy tartalmas, sport- és szakmai programokkal teli hétvégét szervezhettek a Miskolci Egyetem campusán.

A Biosaurus Basketball Academy Komarno, a Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, valamint a Basket Klub Michalovcét fogadta a MEAFC. Fotó: MEAFC

Három nemzetközi ellenféllel találkozott a MEAFC

Az utánpótláskorú kosarasok a Biosaurus Basketball Academy Komarno, a Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, valamint a Basket Klub Michalovce együtteseinek képviseletében érkeztek Miskolcra, ahol a MEAFC játékosaival közösen vettek részt a programokon. Az augusztus 14-i nyitónapon, az ünnepélyes megnyitó után, ahol köszöntőt mondott Hollósy András, Miskolc sportért felelős alpolgármestere, valamint dr. Fazekas Csaba, a MEAFC kosárlabda szakosztályának vezetője, a klubok bemutatták saját működésüket, valamint városuk múltját és kulturális örökségét. A szakmai program keretében az edzők és a játékosok közösen elemezték az edzésmódszereket, összevetették a különbözőségeket, és ötleteket merítettek egymástól. A nap második felében innovatív tréningmódszereket próbálhattak ki, majd négy vegyes csapatban közös edzést tartottak. A programot közös vacsora és városnézés zárta. Augusztus 15-én, pénteken, már a pályán volt a főszerep: megkezdődtek a nemzetközi torna csoportmérkőzései a Körcsarnokban, amelyek szoros, izgalmas küzdelmeket hoztak. A találkozókat követően a klubok együttműködési megállapodásokat írtak alá, majd kisebb csoportokban kerekasztal-beszélgetéseken vitatták meg az európai gondolkodásmód, a szlovák–magyar kapcsolatok, valamint a két ország sportéletében rejlő közös lehetőségek kérdéseit.