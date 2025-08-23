augusztus 23., szombat

Bence névnap

Csonka

2 órája

Egy idő után nem tudták folytatni, mert hét alá ,,mentek"

Címkék#Vármegyei II#megyei foci#labdarúgás

Így jártak. A Mályi FC nem lépett gyepre.

Egy idő után nem tudták folytatni, mert hét alá ,,mentek"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoport 2025/2026-os szezon 1. fordulójában szombaton három összecsapást bonyolítottak volna le. Ebből egy ,,ment végig", egy menet közben félbeszakadt (Harsányban), míg egyet el sem kezdtek, mert a Mályi ellenfele lemondta az összecsapást. Az eredmények:

Mályi
A Mályi klub plakátja hirdette: elmaradt a meccsük Fotó: Mályi FC

Harsány – Nyékládháza 4–0-s állásnál a félidőben félbeszakadt, mert a vendégek létszáma 7 fő alá csökkent.
Harsány, 50 néző. V.: Mészáros (Sántha, Sinkovicz).
Harsány: Bene – Bereczki, Vaszilkó, Pásztor, Szabó G., Szabó Zs., Rafael, Pusztai, Balogh A., Sugár, Illovai. Edző: Gável András. Nyékládháza: Bobik – Újvári, Váradi J., Dósa, Fizer B., Váradi B., Lengyel, Fizer R. (A vendégek 8 fővel álltak ki, ennyi játékosnak mutatta a rendszer, hogy van sportorvosija!) Edző: Sohajda Zsolt. G.: Vaszilkó (2), Szabó G., Sugár. Jók: senki, ill. senki.
Gável András: – Sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés.
Sohajda Zsolt: – Önhibánkon kívül nem tudtunk teljes létszámban kiállni. Gratulálok a fiúknak, hogy 7 mezőnyjátékossal egy félidőt helytálltak. 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mályi: a vendégek szóltak

 

Hejőpapi – Bükkábrány 3–3 (2–2)
Hejőpapi, 60 néző. V.: Porcs T. (Porcs B., Kapitány B.).
Hejőpapi: Ardai – Szilágyi (Rákosi), Klink, Kiss J. (Nagy S.), Farkas, Tóth M., Nyerges (Farkas), Borbély(Soltész), Kovács E., Takács, Bozó (Benőcs). Elnök: Hegedüs Patrik. Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Bodzán (Vörös), Balázs, Paczók, Holicskó, Kovács Á., Juhos (Máté P.), Orosz, Fazekas (Pusoma), Hutter. Edző: Nagy László. G.: Szilágyi (2), Kovács E., ill. Bodzán (2 – egyet 11-esből) Orosz. Jók: Szilágyi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Hegedüs Patrik: – A mai mérkőzésen idény eleji formát láttunk. A döntetlen szerintünk is igazságos. Most kezdődött a bajnokság, jó lesz ez. Két búcsúzó játékosunknak, Borbély Balázsnak és Bozó Dánielnek köszönjük, amit a Hejőpapi csapatáért tettek! Jó egészséget nekik!
Tóth Péter csapatkapitány: – Igazságos döntetlen született. 

 

A Mályi – Cserépfalu mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a meccset.

 

