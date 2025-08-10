1 órája
Több, mint kétezren tomboltak az Arénában (fotókkal, videóval)
Újabb siker a DVTK Arénában. Magyarország csapata feljutott.
Fotó: Vajda János
Veretlenül jutott el Magyarország válogatottja a vasárnapi döntőig az U20-as, B-divíziós női kosárlabda Európa-bajnokságon, Miskolcon. Magyar Gergely szövetségi kapitány együttesének az ellenfele Szerbia volt a fináléban, s miután a kezdő sípszó előtt már mindkét együttes elmondhatta magáról, hogy visszajutott az A-divízióba (ezt az első három helyezett vívta ki), már ,,csak" az volt a kérdés, hogy ki teszi ezt meg aranyérmesként, és ki másodikként.
A DVTK Arénában ezúttal is nagy számú szurkolótábor foglalt helyet, és buzdította a lányokat. A feldobás előtt egy perces gyásszünetet tartottak Fricsi Dóra emlékére. A Tarr KSC Szekszárd U14-es csapatának játékosa még múlt kedden lett rosszul, de a szakszerű orvosi ellátás ellenére szervezete pénteken feladta a harcot.
A második felvonásban lerendezte Magyarország
A meccs első félideje nagyon pontszegény volt, egy ponttal állt jobban Magyarország. A második felvonásban azonban Aho Tyráék sokkal jobban játszottak ellenfelüknél, gyönyörű játékot produkáltak, így a végén biztos győzelmet arattak. Veretlenül nyerték meg a tornát.
Szerbia vs. Magyarország női kosárlabda mérkőzésFotók: Vajda János
Döntő
Szerbia – Magyarország 44–71 (7–8, 13–13, 11–17, 13–33)
DVTK Aréna, 2500 néző. V.: Stoica (román), Perry (ír), Podkowinska (lengyel).
A DVTK HunTherm három játékosa közül Aho Tyra 7, Fárbás Eliza 12, Toman Petra 15 pontot szerzett.
A harmadik és egyben utolsó fellépő pozíciót Horvátország szerezte meg, miután a bronztalálkozón 82-78-ra nyert Bulgária ellen.
