Több, mint kétezren tomboltak az Arénában (fotókkal, videóval)

Veretlenül jutott el Magyarország válogatottja a vasárnapi döntőig az U20-as, B-divíziós női kosárlabda Európa-bajnokságon, Miskolcon. Magyar Gergely szövetségi kapitány együttesének az ellenfele Szerbia volt a fináléban, s miután a kezdő sípszó előtt már mindkét együttes elmondhatta magáról, hogy visszajutott az A-divízióba (ezt az első három helyezett vívta ki), már ,,csak" az volt a kérdés, hogy ki teszi ezt meg aranyérmesként, és ki másodikként.

Magyarország csapata volt a döntő egyik résztvevője Fotó: FIBA

A DVTK Arénában ezúttal is nagy számú szurkolótábor foglalt helyet, és buzdította a lányokat. A feldobás előtt egy perces gyásszünetet tartottak Fricsi Dóra emlékére. A Tarr KSC Szekszárd U14-es csapatának játékosa még múlt kedden lett rosszul, de a szakszerű orvosi ellátás ellenére szervezete pénteken feladta a harcot.

A második felvonásban lerendezte Magyarország

A meccs első félideje nagyon pontszegény volt, egy ponttal állt jobban Magyarország. A második felvonásban azonban Aho Tyráék sokkal jobban játszottak ellenfelüknél, gyönyörű játékot produkáltak, így a végén biztos győzelmet arattak. Veretlenül nyerték meg a tornát.