Behúzták a negyediket is

A Miskolcon zajló U20-as B-divíziós női kosárlabda Európa-bajnokságon a középcsoport utolsó csoportmérkőzését játszotta a magyar válogatott csütörtökön. Az ellenfél a DVTK Arénában Horvátország volt. Rendkívül szoros mérkőzésen nyert Magyarország. Középdöntő (a legjobb 8 között), F-csoport, 2. forduló: Magyarország – Horvátország 72–62 (15–15, 21–21, 19–13, 17–13). A magyar válogatott DVTK HunTherm-es játékosai közül Tomán Petra nem lépett pályára, Aho Tyra 17, Fárbás Eliza 7 pontot szerzett. Ezzel a magyar válogatott bejutott a szombati elődöntőbe, amit szintén a DVTK Arénában rendeznek. Amennyiben Magyar Gergely szövetségi kapitány az 1.-3. hely valamelyikén zár, úgy visszajut az A-divízióba.

Magyarország, Aho Tyra vezérletével a horvátokat is legyőzte. Fotó: FIBA