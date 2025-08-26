augusztus 26., kedd

A DVTK-ban jó teljesítményt nyújtott – Marco Rossi behívta a magyar válogatottba

Címkék#Diósgyőri VTK#magyar labdarúgó–válogatott#Marco Rossi

Marco Rossi keretet hirdetett. Két korábbi borsodi játékos is a magyar válogatott keretében.

Kedden kihirdette keretét Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtező mérkőzésekre. A ,,Mister" több visszatérő és új arc mellett két olyan játékost is meghívott, akik korábban Borsod vármegyében futballoztak. A meghívottak között szerepel Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója, aki pályafutása során korábban a DVTK mezét is magára ölthette, ahol 55 mérkőzésen 21 gólt szerzett. Lukács az NB I egyik legeredményesebb támadójaként hívta fel magára Rossi figyelmét, így nem meglepő, hogy most lehetőséget kapott a bizonyításra a nemzeti csapatban. Szintén bekerült a keretbe Ötvös Bence, aki jelenleg a Ferencváros középpályáját erősíti.  A 26 éves futballista pályája elején a borsodi Cigánd SE-ben is megfordult, mielőtt magasabb szintre lépett volna. Dinamikus játéka és jó formája szintén hozzájárult ahhoz, hogy Rossi számítson rá a magyar válogatott soron következő mérkőzésein.

magyar válogatott
Lukács Dániel és Ötvös Bence is a magyar válogatott keretében.  Fotó: NSO

 

