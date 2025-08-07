augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Újabb kör

1 órája

,,Csokis" kihívás előtt a vármegyei klub

Címkék#megyei foci#Hódoscsépányi SE#Putnok FC

Csütörtökön tartották a sorsolást. Öt vármegyei klub kapott ellenfelet a MOL Magyar Kupa második körében.

Elkészült a MOL Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulójának párosítása. Ebben 2. fordulóban az NB III-as és annál alacsonyabb osztályú együttesek játszanak egymással. Összesen 72 csapat vesz részt a második körben. A vármegyei csapatok közül a Bacsó Beton-Cigánd SE a Debreceni EAC (NB III) otthonában játszik majd, a Putnok FC a Cso-ki Sport (Pest I.) csapatához látogat, aminek a neve a Csomádi KSK és a Kisnémedi MSE egyesüléséből jött létre. Az Ózd-Sajóvölgye csapata a Gödöllői SK (NB III) vendége lesz, a Hódoscsépányi SE a hazai környezetben fogadja a Salgótarjáni BTC (Nógrád I.) gárdáját. A Sajóbábonyi VSE alakulata hazai pályán az Eger SE-vel (NB III) mérkőzik meg.
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A 2. fordulót augusztus 23-24-én rendezik majd meg, a 36 továbbjutó klubhoz, a harmadik körbe majd már becsatlakoznak a Fizz Liga (NB I) és Merkantil Bank Liga (NB II)együttesei is.

Magyar Kupa
A Putnok FC a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában a fővárosba látogat. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

 

