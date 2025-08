Ezek az ellenfelek várhatnak rájuk

A MOL Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 1. fordulójában, a vármegyei résztvevők közül szombaton továbbjutott a Sajóbábonyi VSE, a Hódoscsépány SE, a Putnok FC, a Bacsó-Beton Cigánd SE, és az Ózd-Sajóvölgye labdarúgó csapata. A második forduló sorsolását csütörtökön tartják a Magyar Labdarúgó Szövetségben. Az első két fordulóban csak a harmad-, valamint a (vár)megyei osztályú csapatok lépnek pályára. Az első fordulóhoz hasonlóan a 2. fordulóba továbbjutott csapatokat is 4 darab sorsolási csoportba sorolja be (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), a földrajzi elhelyezkedésük alapján, az MLSZ Versenybizottsága. A 2. fordulót augusztus 23-24-én rendezik majd meg, a 36 továbbjutó klubhoz, a harmadik körbe majd már becsatlakoznak a Fizz Liga (NB I) és Merkantil Bank Liga (NB II)együttesei is.

Az Ózd-Sajóvölgye, amely szombaton az MVSC otthonában jutott tovább, várja következő ellenfelét a Magyar Kupa sorozatban. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó



Magyar Kupa, tények

A továbbjutott Észak-Kelet magyarországi csapatok (14): Putnok FC (NB III), Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III), Ózd-Sajóvölgye (NB III), Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.), Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.), Sényő FC-ZMB Building (NB III), Tarpa SC (NB III), Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.), Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.), Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.), Eger SE (NB III), FC Hatvan (NB III), Füzesabony SC (NB III), Salgótarjáni BTC (Nógrád I.).

A további 58 továbbjutott csapat: REAC (BLSZ I.), Nagyatádi FC (Somogy I.), Csepel SC (NB III), Opus Tigáz Tatabánya (NB III), Pénzügyőr SE (NB III), Komárom VSE (NB III), Gyulai Termál FC (NB III), Gyirmót FC Győr (NB III), III. ker. TVE (NB III), Dombóvári FC (NB III), Pécsi MFC (NB III), Dunaújváros FC (NB III), BFC Siófok (NB III), Budaörs (NB III), PTE-PEAC (NB III), Gödöllői SK (NB III), Tiszafüredi VSE (NB III), BKV Előre (NB III), Dunaharaszti MTK (NB III), ESMTK (NB III), Hódmezővásárhelyi FC (NB III), Martfűi LSE (NB III), Szombathelyi Haladás (NB III), Bicskei TC (NB III), Majosi SE (NB III), Kaposvári Rákóczi FC (NB III), FC Nagykanizsa (NB III), Érdi VSE (NB III), Credobus Mosonmagyaróvár (NB III), Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.), Iváncsa KSE (NB III), CSO-KI Sport (Pest I.), Pilisi LK (Pest I.), Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.), Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.), Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.), Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.), Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.), Sárvár FC (Vas I.), Balatonalmádi SE (Veszprém I.), Móri SE (Fejér I.), Mohácsi TE 1888 (Baranya I.), Lajoskomárom (Fejér I.), Sárbogárd SE (Fejér I.), XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.), Debreceni EAC (NB III), DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.), 43. sz. Építők SK (BLSZ I.), Tiszaföldvár SE (NB III), Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.), VSC 2015 Veszprém (NB III), Dorogi FC (NB III), Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.), Szarvaskend SE (Vas I.), Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.), Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.), Mórágyi SE (Tolna II.), Kelen SC (BLSZ I.).