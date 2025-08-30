augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mennyei megyei

1 órája

,,Azt hiszem ez a pofon jókor jött"

Címkék#megyei foci#Telkibánya#Mádi FC

Góleső a borvidéken. A Mád tizenegyig meg sem állt.

Boon.hu

A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoportjában szombaton két mérkőzést rendeztek. A Mád kiütéses győzelmet aratott Telkibánya felett.

Mád
Gólokban nem volt hiány Mádon. Fotó: illusztráció

Mád nagyarányú győzelmet ünnepelhetett

 

Mádi FC  – Telkibánya 11–1 (4–0)
Mád, 100 néző. V.: Molnár (Gyüre, Porkoláb).
Mád: Zsimala – Klenyár (Czentnár), Simon, Silling, Krajczár (Juhász), Ruszkai, Tóth, Kiss K., Jakab, Osváth, Vajóczki. Edző: Kiss Dávid.
Telkibánya: Szobota – Matisz, Galyas, Szabó, Rácz (Matisz), Gulyás, Kótai, Bányai, Király, Matisz B. (Korotki), Balogh. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta.
G.: Vajóczki (3), Silling (3 – egyet 11-esből), Jakab (3), Simon, Kiss K. ill Balogh.
Jók: az egész csapat. ill. senki
Kiss Dávid: – Nehézkesen indult számunkra a mérkőzés, fáradtak voltak a lábak a hétközi kupameccs miatt. Ennek ellenére kézben tartottuk végig a mérkőzést és megérdemelten tartottunk itthon a három pontot.
Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Köszönöm a megjelent játékosoknak! Gratulálok Mád csapatának!

 

Tiszaladány KSIE  – Pácin SE 3–3 (2–0)
Tiszaladány, 100 néző. V.: Nagy F. (Forgács, Balogh).
Tiszaladány: Farkas – Fodor, Ónodi, Kiss, Lakatos (Tóth), Minczér, Szükösdi (Szívós Gy.), Szabó, Juhász, Paczári (Csillik), Szívós M. Edző: Liszkai Attila.
Pácin: Mihalkó – Halász, Góré, Balogh (Kocsi), Kállai, Balogh, Tárkányi, Hogya, Pásztor, Vakles (André), Darmos. Edző: Paronai Tamás.
G.: Szükösdi (2), Szívós ill. Tárkányi (2), Kállai.
Jók: senki ill. az egész csapat.
Liszkai Attila: – A múltheti sziporkázás után egy nagyon gyenge játékot tettünk le az asztalra, de azt hiszem ez a pofon jókor jött. Jó játékvezetés.
Paronai Tamás: – Régen szereztünk már pontot Ladányban, amihez gratulálok az egész csapatnak. Jó játékvezetés, sok sikert a hazaiaknak.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu