Mádi FC – Telkibánya 11–1 (4–0)

Mád, 100 néző. V.: Molnár (Gyüre, Porkoláb).

Mád: Zsimala – Klenyár (Czentnár), Simon, Silling, Krajczár (Juhász), Ruszkai, Tóth, Kiss K., Jakab, Osváth, Vajóczki. Edző: Kiss Dávid.

Telkibánya: Szobota – Matisz, Galyas, Szabó, Rácz (Matisz), Gulyás, Kótai, Bányai, Király, Matisz B. (Korotki), Balogh. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta.

G.: Vajóczki (3), Silling (3 – egyet 11-esből), Jakab (3), Simon, Kiss K. ill Balogh.

Jók: az egész csapat. ill. senki

Kiss Dávid: – Nehézkesen indult számunkra a mérkőzés, fáradtak voltak a lábak a hétközi kupameccs miatt. Ennek ellenére kézben tartottuk végig a mérkőzést és megérdemelten tartottunk itthon a három pontot.

Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Köszönöm a megjelent játékosoknak! Gratulálok Mád csapatának!

Tiszaladány KSIE – Pácin SE 3–3 (2–0)

Tiszaladány, 100 néző. V.: Nagy F. (Forgács, Balogh).

Tiszaladány: Farkas – Fodor, Ónodi, Kiss, Lakatos (Tóth), Minczér, Szükösdi (Szívós Gy.), Szabó, Juhász, Paczári (Csillik), Szívós M. Edző: Liszkai Attila.

Pácin: Mihalkó – Halász, Góré, Balogh (Kocsi), Kállai, Balogh, Tárkányi, Hogya, Pásztor, Vakles (André), Darmos. Edző: Paronai Tamás.

G.: Szükösdi (2), Szívós ill. Tárkányi (2), Kállai.

Jók: senki ill. az egész csapat.

Liszkai Attila: – A múltheti sziporkázás után egy nagyon gyenge játékot tettünk le az asztalra, de azt hiszem ez a pofon jókor jött. Jó játékvezetés.

Paronai Tamás: – Régen szereztünk már pontot Ladányban, amihez gratulálok az egész csapatnak. Jó játékvezetés, sok sikert a hazaiaknak.