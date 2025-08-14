augusztus 14., csütörtök

1 órája

,,A futball összeköti a gyerekeket”– Lipcsei Péter hátrányos helyzetű gyerekeknek szurkolt Perén (fotók, videó)

Hátrányos helyzetű fiatalok az Álombajnokság pályáin. Lipcsei Péter is ott volt a meghívottak között.

Sikeresen lezárult az Álombajnokság középdöntője az észak-magyarországi régióban. A fiatalok nemcsak a győzelemért, hanem egy életre szóló élményért is küzdöttek. A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös programja jóval több egy egyszerű sportversenynél, olyan fejlődési lehetőséget nyújt hátrányos helyzetű gyerekeknek, amely hosszú távon is hatással lehet az életükre.  A három hónapos felkészülést követően augusztus 14-én Perén mérték össze tudásukat a régió csapatai. Vizsoly (8–10 évesek) és Pere (11–14 évesek) együttesei szerezték meg a döntőbe jutást, ahol ősszel a Ferencváros edzőpályáján játszhatnak a dél-dunántúli bajnokok ellen. A programban Vizsoly, Novajidrány, Felsődobsza, Nagykinizs és Pere közel száz fiatalja vett részt. Az eseményt a Ferencváros legendája, Lipcsei Péter is a helyszínről tekintette meg.

Lipcsei Péter
Lipcsei Péter sok szép megmozdulást láthatott az Álombajnokságon.  Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Lipcsei Péter is a helyszínen

A helyszínen több meghívott vendég is bátorította a gyerekeket. Lipcsei Péter, a Soroksár SC vezetőedzője szurkolt a fiataloknak:

Hihetetlen élmény volt látni a lelkesedésüket, a küzdeni akarásukat. Az ilyen pillanatok mindig emlékeztetnek rá, micsoda erő rejlik ebben a sportágban. A futball összeköti a gyerekeket, akik háttértől függetlenül ugyanazért a célért küzdenek

– nyilatkozta a szakember.

Álombajnokság Perén

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Bódisné Bús Éva, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vizsolyi központvezetője is megosztotta tapasztalatait a programról:

Megható volt figyelni a nyár folyamán, hogy a gyerekek teljes odaadással, szívvel-lélekkel vetették bele magukat a közös munkában. Az Álombajnokságban a sport nem csupán a mozgásról vagy a versenyről szól, hanem a közösségépítés fontos eszköze. A focin keresztül megerősíthetjük a fiatalokban az önbizalmat, megtapasztalhatják, hogy igenis érdemes küzdeni, hinni önmagukban.

 

