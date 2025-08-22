Katonai kiképzése után visszatért a pályára - már senkinek sem kegyelmez a Mezőcsát védője

A mai podcast adásunkban vendégünk volt Lénárt Patrik, a Vármegyei I. osztályban szereplő Mezőcsát DBFC játékosa. Patrik nemrég katonai alapkiképzésen vett részt a Magyar Honvédség tatai laktanyájában, ahol nemcsak a fizikai állóképességére, hanem a mentális erejére is nagy szüksége volt.

A mai adásban Lénárt Patrik volt a vendégünk. Fotó: MW

Lénárt Patrik kihívása

A beszélgetés során Patrik megosztotta, hogyan élte meg a tízhetes kiképzést, és milyen kihívásokkal, nehézségekkel kellett szembenéznie ez idő alatt.

Hallgassa meg az egész beszélgetést, amelyben a fiatal labdarúgó beszélget Petró Bálint Benedek sportújságíróval a Laktanyán történtekről.