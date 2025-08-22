augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu PODCAST

1 órája

Katonai kiképzése után visszatért a pályára - már senkinek sem kegyelmez a Mezőcsát védője

Címkék#mezőcsát#BOON podcast#megyei foci#podcast

Hétköznap szolgálatban, hétvégén a pályán. Lénárt Patrikkal beszélgettünk.

Katonai kiképzése után visszatért a pályára - már senkinek sem kegyelmez a Mezőcsát védője

A mai podcast adásunkban vendégünk volt Lénárt Patrik, a Vármegyei I. osztályban szereplő Mezőcsát DBFC játékosa. Patrik nemrég katonai alapkiképzésen vett részt a Magyar Honvédség tatai laktanyájában, ahol nemcsak a fizikai állóképességére, hanem a mentális erejére is nagy szüksége volt.

Lénárt Patrik
A mai adásban Lénárt Patrik volt a vendégünk.  Fotó: MW

Lénárt Patrik kihívása

A beszélgetés során Patrik megosztotta, hogyan élte meg a tízhetes kiképzést, és milyen kihívásokkal, nehézségekkel kellett szembenéznie ez idő alatt.
Hallgassa meg az egész beszélgetést, amelyben a fiatal labdarúgó beszélget Petró Bálint Benedek sportújságíróval a Laktanyán történtekről.

 

 

boon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu