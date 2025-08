Robbie Keane (FTC): -,,A második félidő nagyon nem tetszett. Ha ezeket a helyzeteket, amiket megteremtünk magunknak, nem tudjuk kihasználni, az nyilván nem tetszik. De vannak pozitív dolgok is, az első félidő tetszett, de egy ilyen mérkőzésen még kellett volna rúgnunk három-négy-öt gólt. A kapott gól nélkül lehozott mérkőzés nagyon is a kedvemre való, és örülök, hogy meg tudtuk örvendeztetni a szurkolókat is. Gruber Zsombor hozzáállásával sosem volt gond, mindig is kiváló volt, igazi profi. Mondtam neki, hogy ebben az idényben több lehetőség jut számára, és nyilván nagyon örülök, hogy sikerült gólt lőnie és a gólpasszok is nagyon jók, de az utolsó érintések és az befejezések még hagynak egy kis kivetnivalót maguk után. A Ludogorec otthonában kemény meccset várok, de győzni megyünk oda is".

Kuttor Attila (KBSC): - ,,A játékosok az előző meccshez képest előreléptek. Azt gondolom, helytálltunk, bár 3-0-ra kikaptunk. Megérdemelte az ellenfél a győzelmet, ez nem kétséges. Voltak lehetőségeink, bár az ellenfélnek nyilván több. Lehetett látni, hogy milyen felfogásban futballozunk. Magunkhoz mérten kell nézni a teljesítményünket, ez alapján előreléptünk".