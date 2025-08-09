A második félidő remek volt, megvan a döntő, és a feljutás

A miskolci B-divíziós, U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon, szombaton több mérkőzést is megrendeztek, közte a magyar válogatott elődöntőjét Bulgária ellen. Magyar Gergely szövetségi kapitány együttese korábban megnyerte a középdöntő F-csoportját, míg a bolgár csapat az E-csoportban második lett Szerbia mögött. A DVTK Arénában ezúttal is több száz néző buzdította a ,,hazai" lányokat, akik ennek ellenére elveszítették az első negyedet. A második felvonásban ők voltak a jobbak, így döntetlen volt az állás a szünetben. A harmadik és a negyedik játékrészt 40-28-ra hozta Magyarország, s így nyert.

A kosárlabda Eb-n újabb, fontos meccset nyertek a magyarok. Fotó: ÉM

A csapat ezzel egyrészt bekerült a vasárnap esti fináléba, és miután már benne van a feljutó háromban, visszakerült a divízió A-ba, ahonnan tavaly esett ki.

B-divíziós, U20-as női kosárlabda Európa-bajnokság, elődöntő

Magyarország – Bulgária 67–55 (14–21, 13–6, 24–17, 16–11)

A DVTK HunTherm három játékosa közül Aho Tyra 16, Fárbás Eliza 5 pontot dobott, míg Toman Petra nem játszott.