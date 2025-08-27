augusztus 27., szerda

Mennyei megyei

1 órája

Durva! Hónapokra eltiltották a borsodi focistát, idén már nem is léphet pályára

Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Köröm játékosa eddig nem léphet pályára.

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatokat hozta a vármegyei I., és II. osztályú csapatainál. A döntések alapján több játékos és egy klub is szankcióban részesült. A Köröm játékosa hónapokig nem léphet pályára.

Köröm
A Köröm játékosát hónapokra tiltották el. Fotó: illusztráció

A Köröm játékosa idén nem léphet pályára

A Köröm játékosa már csak tavasszal léphet pályára, hiszen az őszi szezon utolsó mérkőzését november 15-én rendezik.

Vármegyei I. osztály:
– Tóth Krisztián (Parasznya) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

Vármegyei II. osztály:

Kelet csoport: 
– Bodnár Zoltán (Pálháza) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Juhász Gergő (Tokaj) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

Közép csoport:
– Lakatos Attila (Borsodivánka) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Homenszki Oszkár (Köröm) 2025. december 1-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Szabó Gergő (Kisgyőr) 5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Merucza József és Farkas Marcell (Vatta) 5-5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Vatta csapatát szurkolói rendbontás miatt, 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása, a rendezői létszám 12 főre történő felemlése. Emellett ,,színes" lapok miatt 20.000 Ft pénzbüntetés.

 

 

