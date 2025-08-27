1 órája
Durva! Hónapokra eltiltották a borsodi focistát, idén már nem is léphet pályára
Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Köröm játékosa eddig nem léphet pályára.
Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatokat hozta a vármegyei I., és II. osztályú csapatainál. A döntések alapján több játékos és egy klub is szankcióban részesült. A Köröm játékosa hónapokig nem léphet pályára.
A Köröm játékosa idén nem léphet pályára
A Köröm játékosa már csak tavasszal léphet pályára, hiszen az őszi szezon utolsó mérkőzését november 15-én rendezik.
Vármegyei I. osztály:
– Tóth Krisztián (Parasznya) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Vármegyei II. osztály:
Kelet csoport:
– Bodnár Zoltán (Pálháza) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Juhász Gergő (Tokaj) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Közép csoport:
– Lakatos Attila (Borsodivánka) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Homenszki Oszkár (Köröm) 2025. december 1-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Szabó Gergő (Kisgyőr) 5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Merucza József és Farkas Marcell (Vatta) 5-5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Vatta csapatát szurkolói rendbontás miatt, 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása, a rendezői létszám 12 főre történő felemlése. Emellett ,,színes" lapok miatt 20.000 Ft pénzbüntetés.
