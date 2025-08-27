Durva! Hónapokra eltiltották a borsodi focistát, idén már nem is léphet pályára

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatokat hozta a vármegyei I., és II. osztályú csapatainál. A döntések alapján több játékos és egy klub is szankcióban részesült. A Köröm játékosa hónapokig nem léphet pályára.

A Köröm játékosát hónapokra tiltották el. Fotó: illusztráció

A Köröm játékosa idén nem léphet pályára

A Köröm játékosa már csak tavasszal léphet pályára, hiszen az őszi szezon utolsó mérkőzését november 15-én rendezik.