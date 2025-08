A helyzetek megvoltak, a bravúr elmaradt a Ferencváros ellen

Gól nélkül

A félidőben egyet cserélt a Fradi: Szalai érkezett Raemeakers helyére. Kuttor Attila nem változtatott a szünetben. A második félidőt intenzíven kezdték a zöld-fehérek, ám ez csak öt percig tartott, volt olyan tíz perc, ahol a KBSC többet is birtokolta a labdát és még a szépítés lehetősége is ott volt Major lábában, Dibusz eladott labdája után Botka vetődött bele a lövésébe. Egészen a 61. percig nem történt semmi érdemleges, a mezőnyben folyt a játék és sok apró szabálytalansággal törték meg a játékot a felek. Ebben a minutumban Zachariassen talppal jelentett veszélyt az arcmaszkban játszó Polgár fejére, amiért természetesen járt is a sárga lap. A mérkőzés 63. percében kettőt cseréltek a hazaiak: Zachariassent Ötvös, Keitat Maiga váltotta. A Barcika játékában egyébként többször is benne volt a gólveszély, kis szerencsével többször is betalálhattak volna. Majornak újabb lehetősége volt: Könyves birkózta be magát a kapu elé és tette vissza a labdát Majornak, de nem tudta ebbe beletenni a lábát. A 71. percben Varga helyett Joseph a pályán. A 73. percen Sós is begyűjtött egy sárgát szabálytalansága után. A 76. percen hosszú idő után egy újabb lövést láthattunk, Ötvös távoli próbálkozását hárította Gyollai. Egy perc múlva Könyves fordult volna le Cisséről, aki lerántotta őt, ezt sárga lappal büntette a játékvezető. A 78. percben Kuttor Attila szánta el magát cserére: Szabó le, Makrai be. A 82. percben Baranyai lökte fel Josephet a 16-oson belül, a játékvezető a büntetőpontra mutatott. Gruber értékesítette a tizenegyest 3-0. Baranyai sárga lapot kapott. A 84. percben hármas csere a vendégnél: Major helyett Ferencsik, Szőke helyett Schuszter, Kártik helyett Slogar folytatja. Antal Péter 4 perc hosszabbítást jelzett. A ráadás utolsó percében még Joseph lépett ki és vezette a labdát Gyollaira, lövését bravúrral hárította lábbal a borsodiak kapusa. A mérkőzés véget ért. Megérdemelt hazai siker, de jobb helyzetkihasználással gólt, gólokat is szerezhetett volna Kazincbarcika.

Ferencvárosi TC-Kolorcity Kazincbarcikai SC 3-0 (2-0) Groupama Aréna, 8325 néző, játékvezető: Antal Péter (Buzás B., Garai P.)

FTC: Dibusz – Botka, Cissé, Raemaekers (Szalai G., a szünetben) – Cadu, Zachariassen (Ötvös, 63.), Keita (Maiga, 63.), Kanichowsky (Cirkovic, 87.), Nagy B. – Gruber, Varga B. (Joseph, 71.)

Vezetőedző: Robbie Keane

Kazincbarcika: Gyollai – Baranyai, Meszhi, Harojan, Polgár – Szőke (Schuszter, 84.) – Sós, Kártik (Slogar, 85.), Major (Ferencsik, 85.), Szabó M. (Makrai, 78.) – Könyves

Vezetőedző: Kuttor Attila

Sárga lap: Raemaekers (9.), Zachariassen (61.), Cissé (78.), illetve Major (28.), Haroyan (29.), Szőke (30.), Sós (73.), Baranyai (82.)

Gólszerzők: Kanichowsky (12.), Varga B. (26.), Gruber (83., 11-esből)