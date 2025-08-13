Tapolcát már elfoglalták– Forró gumikkal érkeznek Diósgyőrbe Kuttor Attiláék

A szombati borsodi derbi előtt nem csak edzőpályán, hanem a miskolci Avalon Park gokartpályáján is pörögtek a Kolorcity Kazincbarcika focistái. A srácok sisakot húztak, gázt adtak, és jókedvvel készültek a DVTK elleni Fizz Liga-meccsre. Kuttor Attila vezetőedző is beült a gokartba, és versenyzőként állt rajthoz játékosai között. Bár a tabellán még pont nélkül áll a KBSC, a legutóbbi, DVSC elleni szoros meccs már bizakodásra ad okot, most pedig a gokartos lendületet is magukkal vihetik, a több sebből vérző Diósgyőr otthonába.

a KBSC vezetőedzője, Kuttor Attila is kormányt ragadott. Fotó: KBSC

Csapatépítőn a KBSC