220 felett
2 órája
Tapolcát már elfoglalták– Forró gumikkal érkeznek Diósgyőrbe Kuttor Attiláék
Szombaton borsodi rangadót rendeznek. Így készül a KBSC a DVTK elleni mérkőzésre.
A szombati borsodi derbi előtt nem csak edzőpályán, hanem a miskolci Avalon Park gokartpályáján is pörögtek a Kolorcity Kazincbarcika focistái. A srácok sisakot húztak, gázt adtak, és jókedvvel készültek a DVTK elleni Fizz Liga-meccsre. Kuttor Attila vezetőedző is beült a gokartba, és versenyzőként állt rajthoz játékosai között. Bár a tabellán még pont nélkül áll a KBSC, a legutóbbi, DVSC elleni szoros meccs már bizakodásra ad okot, most pedig a gokartos lendületet is magukkal vihetik, a több sebből vérző Diósgyőr otthonába.
Csapatépítőn a KBSC
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre