Tapolcát már elfoglalták– Forró gumikkal érkeznek Diósgyőrbe Kuttor Attiláék

Címkék#NB I#Kolorcity Kazincbarcika SC#KolorCity Kazincbarcikai SC#DVTK#kuttor attila

Szombaton borsodi rangadót rendeznek. Így készül a KBSC a DVTK elleni mérkőzésre.

Tapolcát már elfoglalták– Forró gumikkal érkeznek Diósgyőrbe Kuttor Attiláék

A szombati borsodi derbi előtt nem csak edzőpályán, hanem a miskolci Avalon Park gokartpályáján is pörögtek a Kolorcity Kazincbarcika focistái. A srácok sisakot húztak, gázt adtak, és jókedvvel készültek a DVTK elleni Fizz Liga-meccsre. Kuttor Attila vezetőedző is beült a gokartba, és versenyzőként állt rajthoz játékosai között. Bár a tabellán még pont nélkül áll a KBSC, a legutóbbi, DVSC elleni szoros meccs már bizakodásra ad okot, most pedig a gokartos lendületet is magukkal vihetik, a több sebből vérző Diósgyőr otthonába.

KBSC
a KBSC vezetőedzője, Kuttor Attila is kormányt ragadott.  Fotó: KBSC 

Csapatépítőn a KBSC

 

 

