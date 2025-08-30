augusztus 30., szombat

Kuttor Attila szerint szembejött a valóság

Érvényesült a papírforma Pakson. Továbbra is utolsó helyen a Kazincbarcika

Boon.hu
Kuttor Attila szerint szembejött a valóság

Péntek este rendezték a Fizz Liga 6. fordulójának nyitómérkőzését, ahol a listavezető Paks az eddig nyeretlen Kolorcity Kazincbarcika SC-t látta vendégül. A találkozó a papírformának megfelelően alakult: a hazaiak végig irányították a játékot, és magabiztos teljesítménnyel 3–0-s győzelmet arattak. A Kazincbarcika így továbbra is nyeretlen, mindössze egy megszerzett ponttal az utolsó helyen áll a tabellán.

Kazincbarcika
Továbbra is győzelem nélkül a Kazincbarcika. 
Fotó: KBSC

Így értékeltek a vezetőedzők a Paks-Kazincbarcika mérkőzést követően:

Bognár György (Paks): Szeretnék gratulálni a csapatnak, az első perctől kezdve komolyan vettük a mérkőzést. A második félidőben már kontrái sem voltak az ellenfélnek, a cserejátékosok jól szálltak be, a gólokon kívül volt jó pár tiszta helyzetünk is. Rutinos játékosok érkeztek a félidőben, ami előnyt jelentett a folytatásban. Nem nagyon számolgatunk részfeladatokat, jó dolog, hogy itt tartunk, így alakult, majd változik! Van két egyforma sorunk, szóval a kupameccsen azok játszanak, akik eddig kevesebbet. (M4 Sport)

Kuttor Attila (Kazincbarcika): Az első félidőben megvoltak a kontrák után a lehetőségeink, de a mai mérkőzésen találtattunk a legkönnyebbnek. A második félidőben kicsit jobban ránk kényszerítette akaratát a Paks, ebből nem tudtunk felállni. Sok mindenre szükség lesz a javuláshoz, most szembejött a valóság, férfiasság kell. (M4 Sport)

 

