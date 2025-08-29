1 órája
Brutális fölény – esélye sem volt az észak-borsodi alakulatnak
A sereghajtó és a listavezető talákozott. Paksra látogatott a Kazincbarcika.
Péntek este a Fizz Liga 6. fordulójában a listavezető Paksi FC a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcika SC-t látta vendégül. A találkozót már a kezdő sípszó előtt is komoly különbségek előzték meg: a hazaiak az első öt fordulóban 15 gólt szereztek, amivel a mezőny legeredményesebb együttesének számítottak. Ezzel szemben a barcikaiak csupán négyszer voltak eredményesek, ami a liga leggyengébb mutatója. A paksiak a múlt hétvégén az MTK otthonában arattak 3–2-es győzelmet, így magabiztos formában várták a mérkőzést. A Kazincbarcika egy héttel többet készülhetett, hiszen az ETO FC Győr elleni összecsapás halasztás miatt decemberben kerül pótlásra. Kuttor Attila nem változtatott a DVTK ellen pályára küldött kezdőcsapaton, ugyanakkor a kispadon egy új név tűnt fel: a klub ingyen szerezte meg a nigériai Sodiq Rasheedet, aki legutóbb a Rabotnicki Skopje meghatározó játékosa volt.
Állta a sarat a Kazincbarcika
A 3. percben nagy helyzetet alakított ki a Barcika: Meshack volt határozottabb Kinyiknél így könnyedén tört be a 16-oson belülre és passzolt Slogarhoz, de végül Szőke lőtt kapura, amit a védők blokkoltak. A 8. percben Gyollainak kellett nagyot védenie Szendrei lövésénél, de a támadó amúgy is lesen tartózkodott. Az első tíz percben nem volt látható a két csapat közötti különbség a mezőnyben. A 14. percben Gyurkits szánta el magát lövésre, de Gyollai könnyedén védett. A 15. percben Szőke Gergő kapott sárga lapos figyelmeztetést szabálytalanságért, ami után veszélyes szabadrúgást rúghatott a Paks: Gyurkits szabadrúgása után Gyollai ütötte szabó elé a labdát, aki 4 méterről a kapufát találta el. A 20. percben Slogar vette észre, hogy Kovácsik kint áll a kapujából, így megpróbálkozott egy lövéssel a saját térfeléről, de ez nagyon gyengére sikeredett. A 22. percben Meshack tört volna kapura, azonban Papp szabálytalankodott vele szemben, aki sárga lapos figyelmeztetést kapott ezért. Ezt követően többször is veszélyesen juttatta a labdát a 16-oson belülre, de a vendég védők mindig résen voltak. A 29. percben Slogar kevergetett veszélyesen a hazaik kapu előtt, de lövésig nem tudott jutni. A 29. percben nagyot kellett védenie Gyollainak: Gyurkits beadása Kártik lábán pattant meg, így nyújtózkodnia kellett a kapusnak. A 35. percben Zeke beadása után Tóth fejelt kapura, amit Gyollai hatalmas bravúrral hárított. A 37. percben újabb barcika lövést jegyezhettünk fel: Kártik lőtt távolról, de lövése jócskán a kapu mellé ment. A 40. percben Meshack került hatalmas helyzetbe, miután mindenkinél gyorsabb volt és a kapussal szembe találta magát, ő azonban a passzt választotta, de ez pontatlan volt. A 42. percben Haroyan szabálytalankodott Szendreivel szemben a büntetőterületen belül, Erdős játékvezető a tizenegyesre mutatott. Gyurkits állt a labda mögé magabiztosan, de Gyollai eszén nem tudott túl járni, aki bravúrral védett. Az első félidőben összességében a Paks több helyzetet alakított ki és többet is birtokolta a labdát, azonban a Barcikai kontrák is veszélyt teremtettek a paksi kapu előtt.
Paksi fölény
A szünetben kettőt is cserélt a Paks: Windecker és Böde érkezett a pályára Szendrei és Gyurkits helyére. A 49. percben Zeke beadását követően Hinora lőtt kapásból a kapu fölé. Az 52. percben egy újabb hazai helyzetet úszott meg a Kazincbarcika: Tóth fedezte jól a labdát és fordult a kapura, lövése azonban centikkel a kapufa mellett haladt el. Az 54. percben Tóth forgatta be Haroyant és került a 16-oson belül, majd bödének passzolt aki 5 méterről lőtte bele Gyollai lábába a labdát, majd a kipattantót blokkolták a védők. Az 55. percben Böde fordult le védőjéről és lőtt kapufát 17 méterről, a kippattantót Tóth lőtte a kapu közepébe 1-0. Érett már a paksiak vezető találata. A gólt követően rengeteg lehetősége volt a Paksnak: Az 57. perben Horváth beadása után Böde próbálkozott lövése, amit Gyollai védett. A 63. percben egy védelmi hiba után lőtt Papp 14 méterről, azonban Gyollai ezt is hárította. A 64. percben a hazai fölény ellenére egyenlíthetett volna a KBSC: Major futott el szélen, majd adta be a labdát Baranyainak, akinek lövése a kapu fölött szállt el. Felpörögtek az események és a 66. percben ismét Tóth veszélyeztetett: A földön fekve lőtte el a labdát, ami a kapufáról Böde fejére pattant, de ő nem tudott a kapuba bólintani. A 69. percben Kinyik és Slogar akaszkodott össze, amiért mindketten sárga lapos figyelmeztetést kaptak. A 70. percben már nem tudott segíteni Gyollai sem: Tóth tette le Bödének a labdát, aki ballal tekerte a hosszú felsőbe a labdát 2-0. A 76. percben ismét Böde szerezhetett volna gólt, miután 15 méterről lőtte el a labdát, Gyollai fogta ezt. A 79. percben Haroyan lépett oda csúnyán Tóthnak és kapott érte sárga lapot. A 87. percben egy barcikai szöglet után vezetett végig egy kontrát a Bognár György együttese, de nem tudták lövéssel befejezni az akciót. A 89. percben jött a harmadik: A hazaiak szöglete után Szabó csúsztatta meg a labdát a kapu irányába, amire Lencsér érkezett és pofozta a hálóba 3-0. A játékvezető három percet pakolt rá a végén. Magabiztos és megérdemelt sikert aratott az éllovas. Talán még ez a 3-0 is a Kazincbarcikára nézve hízelgő, hiszen a második félidőben rengeteg helyzetet alakítottak ki és a saját kapuja elé szorították a vendégeket.
Fizz Liga, 6. forduló:
Paks-Kazincbarcika 3-0 (0-0)
Fehérvári úti stadion, v.: Erdős J. (Theodorosz G., Kóbor P.)
PAKS: Kovácsik – Szabó, Kinyik, Lenzsér – Zeke, Szendrei (Böde 46.), Horváth, Papp (Haraszti 80.), Hinora – Tóth (Hahn 83.), Gyurkits (Windecker 46.). Vezetőedző: Bognár György.
KBSC: Gyollai – Baranyai, Polgár, Harojan, Sós – Szőke (Schuszter 64.), Meszhi (Rasheed 90.), Major (Balázsi 90.) – Meshack (Szabó 51.), Kártik, Slogar (Makrai 90.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)
Sárga lap: Szőke (15.), Papp (22.), Major (53.), Slogar (69.), Kinyik (69.), Harojan (79.)