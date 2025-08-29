Brutális fölény – esélye sem volt az észak-borsodi alakulatnak

Péntek este a Fizz Liga 6. fordulójában a listavezető Paksi FC a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcika SC-t látta vendégül. A találkozót már a kezdő sípszó előtt is komoly különbségek előzték meg: a hazaiak az első öt fordulóban 15 gólt szereztek, amivel a mezőny legeredményesebb együttesének számítottak. Ezzel szemben a barcikaiak csupán négyszer voltak eredményesek, ami a liga leggyengébb mutatója. A paksiak a múlt hétvégén az MTK otthonában arattak 3–2-es győzelmet, így magabiztos formában várták a mérkőzést. A Kazincbarcika egy héttel többet készülhetett, hiszen az ETO FC Győr elleni összecsapás halasztás miatt decemberben kerül pótlásra. Kuttor Attila nem változtatott a DVTK ellen pályára küldött kezdőcsapaton, ugyanakkor a kispadon egy új név tűnt fel: a klub ingyen szerezte meg a nigériai Sodiq Rasheedet, aki legutóbb a Rabotnicki Skopje meghatározó játékosa volt.

Meshack, a Kazincbarcika támadója egy kis zenével hangolódott a mérkőzésre. Fotó: KBSC

Állta a sarat a Kazincbarcika

A 3. percben nagy helyzetet alakított ki a Barcika: Meshack volt határozottabb Kinyiknél így könnyedén tört be a 16-oson belülre és passzolt Slogarhoz, de végül Szőke lőtt kapura, amit a védők blokkoltak. A 8. percben Gyollainak kellett nagyot védenie Szendrei lövésénél, de a támadó amúgy is lesen tartózkodott. Az első tíz percben nem volt látható a két csapat közötti különbség a mezőnyben. A 14. percben Gyurkits szánta el magát lövésre, de Gyollai könnyedén védett. A 15. percben Szőke Gergő kapott sárga lapos figyelmeztetést szabálytalanságért, ami után veszélyes szabadrúgást rúghatott a Paks: Gyurkits szabadrúgása után Gyollai ütötte szabó elé a labdát, aki 4 méterről a kapufát találta el. A 20. percben Slogar vette észre, hogy Kovácsik kint áll a kapujából, így megpróbálkozott egy lövéssel a saját térfeléről, de ez nagyon gyengére sikeredett. A 22. percben Meshack tört volna kapura, azonban Papp szabálytalankodott vele szemben, aki sárga lapos figyelmeztetést kapott ezért. Ezt követően többször is veszélyesen juttatta a labdát a 16-oson belülre, de a vendég védők mindig résen voltak. A 29. percben Slogar kevergetett veszélyesen a hazaik kapu előtt, de lövésig nem tudott jutni. A 29. percben nagyot kellett védenie Gyollainak: Gyurkits beadása Kártik lábán pattant meg, így nyújtózkodnia kellett a kapusnak. A 35. percben Zeke beadása után Tóth fejelt kapura, amit Gyollai hatalmas bravúrral hárított. A 37. percben újabb barcika lövést jegyezhettünk fel: Kártik lőtt távolról, de lövése jócskán a kapu mellé ment. A 40. percben Meshack került hatalmas helyzetbe, miután mindenkinél gyorsabb volt és a kapussal szembe találta magát, ő azonban a passzt választotta, de ez pontatlan volt. A 42. percben Haroyan szabálytalankodott Szendreivel szemben a büntetőterületen belül, Erdős játékvezető a tizenegyesre mutatott. Gyurkits állt a labda mögé magabiztosan, de Gyollai eszén nem tudott túl járni, aki bravúrral védett. Az első félidőben összességében a Paks több helyzetet alakított ki és többet is birtokolta a labdát, azonban a Barcikai kontrák is veszélyt teremtettek a paksi kapu előtt.