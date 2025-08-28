31 perce
Kuttor Attila okozhat nyugtalan éjszakákat Bognár Györgynek
Listavezető a sereghajtó ellen a Fizz Liga 5. fordulójában. Paksra látogat a Kolorcity Kazincbarcika.
Péntek este 20 órától a Fizz Liga 6. fordulójának egyik legérdekesebb párosítása vár a szurkolókra: a bajnokság eddigi listavezetője, a Paks hazai pályán fogadja az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC-t. A találkozó pikantériáját nem csupán az ellentétes előjelek adják, hanem az is, hogy a két csapat eddig csupán egyszer találkozott egymással tétmérkőzésen.
Győzelem nélkül a Kazincbarcika
A Bognár György vezette paksi gárda eddig hibátlan formát mutatott a bajnokságban. Nemcsak veretlenül vezetik a tabellát, de az egész mezőnyben ők szerezték eddig a legtöbb gólt is. A tolnaiak játékstílusa továbbra is lendületes, támadó szellemű, amely rendre komoly gondot okoz az ellenfeleknek. Hazai pályán pedig különösen erősek. Ezzel szemben a másik oldalon egy teljesen más történet bontakozik ki. A Kolorcity Kazincbarcika SC eddig nem tudott mérkőzést nyerni az élvonalban. Kuttor Attila együttese ugyan egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, (az 5. fordulóban a Győr halasztást kért) ám így is sereghajtóként érkezik Paksra: 4 szerzett és 9 kapott gól mutatkozik eddig a nevük mellett. Bár a statisztika nem túl fényes, a legutóbbi fordulóban a Diósgyőr ellen már közel jártak az áttöréshez: kétgólos előnyre tettek szert, és sokáig úgy tűnt, megszülethet a klub első élvonalbeli győzelme. A hajrá azonban nem kedvezett nekik: a DVTK az utolsó percekben egyenlített, így végül 2–2-es döntetlennel zárult az összecsapás.
Rövid közös múlt
A két csapat története szinte teljesen külön szálakon futott eddig, mindössze egyetlen tétmérkőzésen találkoztak egymással. Ez a párharc 2022-ben, a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében volt Kazincbarcikán, ahol a vendég paksiak Szabó János találatával 1–0-ra diadalmaskodtak, és jutottak tovább a sorozatban. Érdekesség, hogy a paksiak középpályása, Vécsei Bálint, Kazincbarcikán szeretett bele a futballba és itt is nevelkedett.
Mit hozhat a pénteki este?
Papíron óriási a különbség a két együttes között, hiszen az egyik oldalon egy lendületben lévő, támadásban erős listavezető, a másikon egy még nyeretlen újonc, amely küzd a bennmaradásért. Ugyanakkor a futball mindig tartogathat meglepetéseket, a Barcika pedig bizonyította a DVTK elleni meccsen, hogy képes veszélyt teremteni a kapu előtt és akár bravúros eredményre is.
Képesek lehetünk meglepetést okozni
Kuttor Attila: - Sok változás nem történt az előző időszakhoz képest, talán csak annyi, hogy ezúttal két hetünk volt felkészülni a következő mérkőzésre. Lépésről-lépésre haladunk, szeretnénk minden találkozón tovább gyűjtögetni a pontjainkat, ez nem lesz másként Pakson sem. Rendkívül szimpatikus, amit a tolnaiak felépítettek az elmúlt években, idén sem véletlenül vezeti a Paks veretlenül a bajnokságot öt forduló után. Ha ugyanolyan elánnal tudunk futballozni, mint legutóbb Diósgyőrben, akkor képesek lehetünk meglepetést okozni. Egy percre sem szabad kiengednünk, mert azt azonnal megbünteti az ellenfél, az elsőtől az utolsó pillanatig koncentrálnunk kell.
Várható kezdőcsapat: Gyollai—Baranyai, Haroyan, Meshki, Polgár, Sós—Major, Kártik, Szőke—Slogar, Meshack