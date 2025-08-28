Kuttor Attila okozhat nyugtalan éjszakákat Bognár Györgynek

Péntek este 20 órától a Fizz Liga 6. fordulójának egyik legérdekesebb párosítása vár a szurkolókra: a bajnokság eddigi listavezetője, a Paks hazai pályán fogadja az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC-t. A találkozó pikantériáját nem csupán az ellentétes előjelek adják, hanem az is, hogy a két csapat eddig csupán egyszer találkozott egymással tétmérkőzésen.

A Kazincbarcika Pakson növelheti pontjainak számát. Fotó: KBSC

Győzelem nélkül a Kazincbarcika

A Bognár György vezette paksi gárda eddig hibátlan formát mutatott a bajnokságban. Nemcsak veretlenül vezetik a tabellát, de az egész mezőnyben ők szerezték eddig a legtöbb gólt is. A tolnaiak játékstílusa továbbra is lendületes, támadó szellemű, amely rendre komoly gondot okoz az ellenfeleknek. Hazai pályán pedig különösen erősek. Ezzel szemben a másik oldalon egy teljesen más történet bontakozik ki. A Kolorcity Kazincbarcika SC eddig nem tudott mérkőzést nyerni az élvonalban. Kuttor Attila együttese ugyan egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, (az 5. fordulóban a Győr halasztást kért) ám így is sereghajtóként érkezik Paksra: 4 szerzett és 9 kapott gól mutatkozik eddig a nevük mellett. Bár a statisztika nem túl fényes, a legutóbbi fordulóban a Diósgyőr ellen már közel jártak az áttöréshez: kétgólos előnyre tettek szert, és sokáig úgy tűnt, megszülethet a klub első élvonalbeli győzelme. A hajrá azonban nem kedvezett nekik: a DVTK az utolsó percekben egyenlített, így végül 2–2-es döntetlennel zárult az összecsapás.

Rövid közös múlt

A két csapat története szinte teljesen külön szálakon futott eddig, mindössze egyetlen tétmérkőzésen találkoztak egymással. Ez a párharc 2022-ben, a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében volt Kazincbarcikán, ahol a vendég paksiak Szabó János találatával 1–0-ra diadalmaskodtak, és jutottak tovább a sorozatban. Érdekesség, hogy a paksiak középpályása, Vécsei Bálint, Kazincbarcikán szeretett bele a futballba és itt is nevelkedett.

Mit hozhat a pénteki este?

Papíron óriási a különbség a két együttes között, hiszen az egyik oldalon egy lendületben lévő, támadásban erős listavezető, a másikon egy még nyeretlen újonc, amely küzd a bennmaradásért. Ugyanakkor a futball mindig tartogathat meglepetéseket, a Barcika pedig bizonyította a DVTK elleni meccsen, hogy képes veszélyt teremteni a kapu előtt és akár bravúros eredményre is.