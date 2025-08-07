Az első ,,hazai" megméretés: fellépés a kövesdi katlanban

Két mérkőzésen van már túl az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC gárdája a honi labdarúgó élvonalban. Kuttor Attila vezetőedző együttese mindkettőt elveszítette, hiszen előbb 2-1-re kaptak ki a Puskás Akadémia FC-től, majd 3-0-ra a Ferencvárostól, mindkét riválistól idegenben. A KBSC az egyedüli gárda a pontvadászatban, amelynek a neve mellett még nem szerepel pont, és az utolsó, 12. helyen tanyázik a táblázaton. Az észak-borsodiak különben már az első fordulóban túlestek volna a ,,tűzkeresztségen", hogy hazai pályán, Mezőkövesden játszanak, ám a felcsútiak ellen felcserélték a pályaválasztói jogot. Így a debütálás most történik meg, pénteken 20 órától indul útjára a labda a kövesdi stadionban, az ellenfél pedig a Debreceni VSC lesz.

A Kolorcity Kazincbarcika a Loki ellen lép pályára

Kazincbarcika: kiemelt kategória

A Kolorcity Kazincbarcika SC közzétette, hogy öt ellenféllel szemben lesznek kiemelt jegyárak: a DVSC, a DVTK, a Ferencváros, a Nyíregyháza és az Újpest elleni találkozók kiemelt minősítést kaptak, a többi mérkőzésen normál jegyárak lesznek érvényesek. 6 éves kor alatt a belépés ingyenes, számukra külön belépőjegy váltása nem szükséges, amennyiben a gyermek nem foglal külön ülőhelyet. A diákok (6 és 18 éves kor között) és a nyugdíjasok (65 év fölött) nagy kedvezménnyel vásárolhatnak belépőjegyet. Az A2-es szektor családi szektor, egy felnőtt teljes árú belépőjegy mellé egy diák belépőjegyet ajándékba adnak. A pontos jegyárakról a klub honlapján lehet tájékozódni. A Debrecenből érkezők várhatóan megtöltik a vendégszektort, így nagyjából fél ház, mintegy 2000 néző lehet a meccsen.

Kuttor Attila, a Kolorcity Kazincbarcika vezetőedzője így várja a kilencven percet:

– Jó érzés volt látni, milyen sokan elkísértek minket Budapestre múlt hétvégén, nagyon bízunk benne, hogy sokan útra kelnek pénteken is, és ugyanolyan kitartóan fognak nekünk szurkolni Mezőkövesden is, mint ahogy azt tették az Üllői úton. Tiszteljük az ellenfelünket, jól kezdték a bajnokságot, nyilván tele vannak önbizalommal, de mi is szeretnénk megszerezni az első pontjainkat, és ezért mindent meg is fogunk tenni, ezért jó mérkőzésre számítok.

Ez lesz a két csapat első NB I-es mérkőzése, az NB II-ben azonban már 14 alkalommal találkozott a KBSC/KVSE a piros-fehérekkel. A mérleg: négy győzelem, három döntetlen és hét vereség. A Kazincbarcika várható összeállítása: Gyollai – Baranyai, Polgár, Haroyan, Meskhi, Sós – Szőke, Kártik, Major, Szabó M. – Könyves.