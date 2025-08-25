augusztus 25., hétfő

Kupa

33 perce

Hatot, úgy, hogy ketten dupláztak a vármegyei csapatban

Címkék#megyei foci#Kolorcity Kazincbarcika SC#labdarúgás

Hatot, úgy, hogy ketten dupláztak a vármegyei csapatban

Labdarúgás. Zajlanak a küzdelmek a női labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozatában is. A vármegyei színeket képviselő Kolorcity Kazincbarcika SC NB II-es csapata hazai környezetben lépett pályára a Gödöllő ellen. Boros László vezetőedző gárdája magabiztos győzelmet aratott és lépett ezzel tovább a harmadik körbe.

Kazincbarcika
A Kolorcity Kazincbarcika SC női csapata Fotó: KBSC

Női Magyar Kupa, 2. forduló
Kolorcity Kazincbarcika SC – Gödöllői SK 6–1 (2–0)
KBSC: Varga E. Bunda-Tóth, Nagy A. (Gyarmathy, 46.), Tardi, Tóth F. (Farkas, 52.), Tőzsér, Tirpák, Gál, Csorba (Magyar, 46.), Kiss L. (Vincze, 46.), Vén (Kiss A., 52.). Edző: Boros László.
Gólszerző: Vén (9., 44.), Tőzsér (55., 75.), Bunda-Tóth (65.), Magyar (85.).
Boros László: – Összességében magabiztosan jutottunk tovább és csináltunk is szép dolgokat, viszont nagyon nehezen jutottunk el "üzemi hőfokra", amin tovább kell dolgoznunk, mert egy nagyon erős bajnokságban kell majd helytállnunk.
Az élvonalbeli DVTK később kapcsolódik be a sorozatba.

 

