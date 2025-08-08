1 órája
A Dundee Unitedtől érkezett játékos sem tudott segíteni a Loki ellen - fotókkal!
A Fizz liga harmadik fordulója is elkezdődött. A Debrecent fogadta Mezőkövesden a Kazincbarcika.
Pénteken hazai pályán is debütált az élvonalban az eddig pont nélküli Kolorcity Kazincbarcika, igaz, ideiglenes otthonában, a Mezőkövesd Városi Stadionban lépett pályára az újonc együttes, mivel a kazincbarcikai létesítmény jelenleg nem felel meg az NB I-es követelményeknek. Kuttor Attila csapata a Debreceni VSC-t fogadta a Fizz Liga 3.fordulójában. A múlt heti, Ferencváros elleni mérkőzéshez képest minimális változás történt a kezdőcsapatban: Polgár Kristóf helyett ezúttal Schuszter Ronald kapott lehetőséget. A kispadon azonban helyet foglalt a Dundee Unitedtől érkező, Ubochioma Meshack, aki már a Zalaegerszeg csapatánál megfordult az élvonalban, a klub a mérkőzés napján jelentette be az új igazolást. A mérkőzésen, az élvonalban újonc, Hanyecz Bence játékvezető fújta a sípot.
Kazincbarcikai gól a ráadásban
Hanyecz Bence sípszavával elindult a mérkőzés. Az első lövést a mérkőzésen Kártik Bálint eresztette el 19 méterről, a mérkőzés 7. percében, a labda megpattant egy védőn, így szögletet rúghatott a Barcika, ám ebből nem lett semmi. Az első 10 percben leginkább a mezőnyben folyt a játék, nagyobb helyzetet nem láthattunk. A 14. percben Dzsudzsák veszélyesen tekert be egy távoli szabadrúgást, de a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást, szabálytalanság miatt. A Barcika nem játszott alárendelt szerepet az első negyedórában, mint a korábbi mérkőzéseken, azonban a 18. percben a DVSC megszerezte a vezetés, miután Batik passzolta le a labdát Szécsinek, aki pár tolás után 20 méterről lőtt a léc alá. Gyollai bravúrral védhette volna lövést (0-1). A KBSC a bekapott gól után új fokozatra kapcsolt: a 21. percben Kártik tört be a 16-oson belülre és éles szögből lőtt közvetlen közelről, Varga Ádám lábbal védett. A 23. percben Kocsis húzta le Sóst, villant a mérkőzés első sárga lapja. Egyre veszélyesebbek lettek a sárga-kékek a debreceni kapura, Baranyai jobb oldalról élesen adta be a labdát, Könyves maradt le erről. A Debrecen érezhetően visszavett, a vezető találat után átadta a területet a hazaiaknak, akik többet birtokolták a labdát. A 36. percben újra lövésig jutott az észak-borsodi alakulat: Baranyai 17 méterről lőtt, a labda megpattant, a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. A 41. percben Kocsis saját térfeléről indult és vitte be a 16-oson belülre a labdát, de a visszafutó Szőke szerelni tudta. Mindössze egy percet hosszabbított Hanyecz Bence. Az első félidő ráadásában Sós dobta be a labdát az 5-ös környékére, Varga Ádám rosszul jött ki a kapuból, Haroyan kihasználta ezt, és csúsztatta be a labdát a kapuba (1-1). Az első játékrész véget ért. A Kazincbarcika hátrányban sokkal jobban játszott mint ellenfele és sikerült is gólra váltaniuk a mezőnyfölényt.
Kolorcity Kazincbarcika SC vs. Debreceni VSCFotók: Vajda János
A szünetben egyik szakember sem változtatott csapatán. Elkezdődött a második 45 perc. Az 51. percben Dzsudzsák szabadrúgása után, Batik fejelte vissza labdát veszélyesen, de a hazai védelem tisztázni tudott. Az 55. percben Dzsudzsák kapott sárga lapot, miután hevesen reklamált. Az második félidő első tíz percében a Debrecen volt aktívabb támadásban, többnyire beadásokkal veszélyeztettek. A 62. percben nagy lehetőség adódott Kuttor Attila együttese előtt, Könyves lőtt a 16-oson belülről a bal kapufa mellé centikkel. A 63. percben Dzsudzsák adta be Báránynak a labdát, a beadásra Gyollai vetődött ki, és tarolta le a támadót. Büntetőt ítélt Hanyecz Bence, és sárga lapot adott Gyollainak. Dzsudzsák értékesítette a tizenegyest (1-2). A debreceni gólt követően Kocsis lőtt távolról, ezt Gyollai ütötte ki. A 66. percben Kuttor Attila cserére szánta el magát: Szabó le, Meshack be. Meshack első labdaérintéséből majdnem gól is született, ballal lőtt a sarok felé, Varga védte. A 69. percben a vendégek is cseréltek: Szécsi helyett Komáromi lépett pályára, valamint Kocsis helyett jött Gordic. A 72. percben újra egyenlíthetett volna a Kolorcity, Major lőtt 7 méterről a kapu fölé. A 74. percben újabb hazai csere: Slogár a pályán Schuszter helyett. Két perccel később a Loki is frissített: Dzsudzsák helyére jött Manzanara. A 78. percben Könyves kapott sárga lapot, miután lerántotta ellenfelét. A Barcika próbálta megnyomni az utolsó 10 percet. A 84. percben kettőt is cserélt a Barcika: Majort váltotta Ferencsik, Szőkét pedig Makrai. A 85. percben Mejias huppant a földre, ezután több mint egy percig állt a játék, érezhetően játszottak az idővel a vendégek. A 87. percben Bárány és Dacosta hagyta el a pályát, Tercza és Djokic érkezett. A játékvezető 5 perc pluszt adott rá a mérkőzés végén. A Kazincbarcika hosszú labdákkal próbált helyzeteket kialakítani az utolsó percekben, a vendégnél pedig még Szűcs került helyzetbe. Az utolsó percben még egy távoli szabadrúgáshoz jutottak Kártik Bálinték, Gyollai is felment fejelni, a védők kivágták a beívelést. A mérkőzés véget ért, a második félidő alapján megérdemelten nyert 2-1-re a DVSC.
Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC 1-2 (1-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Játékvezető: Hanyecz (Szalai, Belicza)
Kazincbarcika: Gyollai – Baranyai, Harojan, Meszhi, Sós – Kártik, Szőke (Ferencsik 83′), Major (Makrai 83′) – Szabó M. (Meshack 66′), Könyves, Schuszter (Slogar 74′). Vezetőedző: Kuttor Attila.
DVSC: Varga – Dacosta (Tercza 87′), Mejías, Lang, Guerrero – Szűcs, Batik – Szécsi (Komáromi 70′), Dzsudzsák (Manzanara 76′), Kocsis D. (Gordics 70′) – Bárány (Djokics 87′). Vezetőedző: Sergio Navarro.
Sárga lap: Könyves (78.), illetve Kocsis D. (23.), Szécsi (54.), Dzsudzsák (54.).
Gólszerzők: Harojan 45+1 illetve Szécsi 19′, Dzsudzsák 65′ (büntetőből)
