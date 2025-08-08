A Dundee Unitedtől érkezett játékos sem tudott segíteni a Loki ellen - fotókkal!

Pénteken hazai pályán is debütált az élvonalban az eddig pont nélküli Kolorcity Kazincbarcika, igaz, ideiglenes otthonában, a Mezőkövesd Városi Stadionban lépett pályára az újonc együttes, mivel a kazincbarcikai létesítmény jelenleg nem felel meg az NB I-es követelményeknek. Kuttor Attila csapata a Debreceni VSC-t fogadta a Fizz Liga 3.fordulójában. A múlt heti, Ferencváros elleni mérkőzéshez képest minimális változás történt a kezdőcsapatban: Polgár Kristóf helyett ezúttal Schuszter Ronald kapott lehetőséget. A kispadon azonban helyet foglalt a Dundee Unitedtől érkező, Ubochioma Meshack, aki már a Zalaegerszeg csapatánál megfordult az élvonalban, a klub a mérkőzés napján jelentette be az új igazolást. A mérkőzésen, az élvonalban újonc, Hanyecz Bence játékvezető fújta a sípot.

Pont nélkül a harmadik forduló után is a Kazincbarcika Fotó: Vajda János

Kazincbarcikai gól a ráadásban

Hanyecz Bence sípszavával elindult a mérkőzés. Az első lövést a mérkőzésen Kártik Bálint eresztette el 19 méterről, a mérkőzés 7. percében, a labda megpattant egy védőn, így szögletet rúghatott a Barcika, ám ebből nem lett semmi. Az első 10 percben leginkább a mezőnyben folyt a játék, nagyobb helyzetet nem láthattunk. A 14. percben Dzsudzsák veszélyesen tekert be egy távoli szabadrúgást, de a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást, szabálytalanság miatt. A Barcika nem játszott alárendelt szerepet az első negyedórában, mint a korábbi mérkőzéseken, azonban a 18. percben a DVSC megszerezte a vezetés, miután Batik passzolta le a labdát Szécsinek, aki pár tolás után 20 méterről lőtt a léc alá. Gyollai bravúrral védhette volna lövést (0-1). A KBSC a bekapott gól után új fokozatra kapcsolt: a 21. percben Kártik tört be a 16-oson belülre és éles szögből lőtt közvetlen közelről, Varga Ádám lábbal védett. A 23. percben Kocsis húzta le Sóst, villant a mérkőzés első sárga lapja. Egyre veszélyesebbek lettek a sárga-kékek a debreceni kapura, Baranyai jobb oldalról élesen adta be a labdát, Könyves maradt le erről. A Debrecen érezhetően visszavett, a vezető találat után átadta a területet a hazaiaknak, akik többet birtokolták a labdát. A 36. percben újra lövésig jutott az észak-borsodi alakulat: Baranyai 17 méterről lőtt, a labda megpattant, a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. A 41. percben Kocsis saját térfeléről indult és vitte be a 16-oson belülre a labdát, de a visszafutó Szőke szerelni tudta. Mindössze egy percet hosszabbított Hanyecz Bence. Az első félidő ráadásában Sós dobta be a labdát az 5-ös környékére, Varga Ádám rosszul jött ki a kapuból, Haroyan kihasználta ezt, és csúsztatta be a labdát a kapuba (1-1). Az első játékrész véget ért. A Kazincbarcika hátrányban sokkal jobban játszott mint ellenfele és sikerült is gólra váltaniuk a mezőnyfölényt.