augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szünet

2 órája

Nagy valószínűséggel edzéssel töltik a lyukas hétvégét

Címkék#NB I#Kolorcity Kazincbarcika SC#labdarúgás

Nem lesz bajnokijuk a hét végén. A Kazincbarcika mással tölti a szombatot, vasárnapot.

Nagy valószínűséggel edzéssel töltik a lyukas hétvégét

Fotó: KBSC

Amint az ismert, megszerezte első pontját a bajnokságban a Kolorcity Kazincbarcika SC NB I-es labdarúgó csapata, miután szombaton 2-2-es döntetlent játszott Diósgyőrben, a DVTK vendégeként. Kuttor Attila vezetőedző együttese már 2-0-ra vezetett (miközben kihagytak egy büntetőt is), a házigazda piros-fehéreknek a lefújás előtt nem sokkal sikerült egalizálniuk. A hét végén következik az 5. forduló, amelynek keretében a Barcika vasárnap 17.45-től a mezőkövesdi városi stadionban az ETO FC Győr csapatát látta volna vendégül. Azonban mivel a Rába-partiak továbbjutottak a nemzetközi kupában, így halasztási kérelmet nyújtottak be az MLSZ-hez, így ezen meccset december 3-ra halasztották.

Kazincbarcika
A Kolorcity Kazincbarcika csapata Diósgyőrben Fotó: KBSC

Ilyen esetben három forgatókönyv lehetséges: edzőmeccs, edzés, illetve szabad hétvége. A boon.hu információi szerint elképzelhető, hogy játszanak egy felkészülési találkozót Kártikék, csak nem egyszerű ellenfelet találni, hiszen a bajnokságok zajlanak (igaz, a Kisvárda sem lép pályára, mert a Ferencváros elleni 90 percüket szintén december 3-ra halasztották). A legnagyobb eshetősége annak van, hogy a csapat edzéssel tölti a hétvége nagy részét is, hiszen akadnak, akik csak mostanában csatlakoztak be a Kolorcity Kazincbarcika SC munkájába, és szükségük van a munkára, a terhelésre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu