Nagy valószínűséggel edzéssel töltik a lyukas hétvégét

Amint az ismert, megszerezte első pontját a bajnokságban a Kolorcity Kazincbarcika SC NB I-es labdarúgó csapata, miután szombaton 2-2-es döntetlent játszott Diósgyőrben, a DVTK vendégeként. Kuttor Attila vezetőedző együttese már 2-0-ra vezetett (miközben kihagytak egy büntetőt is), a házigazda piros-fehéreknek a lefújás előtt nem sokkal sikerült egalizálniuk. A hét végén következik az 5. forduló, amelynek keretében a Barcika vasárnap 17.45-től a mezőkövesdi városi stadionban az ETO FC Győr csapatát látta volna vendégül. Azonban mivel a Rába-partiak továbbjutottak a nemzetközi kupában, így halasztási kérelmet nyújtottak be az MLSZ-hez, így ezen meccset december 3-ra halasztották.

A Kolorcity Kazincbarcika csapata Diósgyőrben Fotó: KBSC

Ilyen esetben három forgatókönyv lehetséges: edzőmeccs, edzés, illetve szabad hétvége. A boon.hu információi szerint elképzelhető, hogy játszanak egy felkészülési találkozót Kártikék, csak nem egyszerű ellenfelet találni, hiszen a bajnokságok zajlanak (igaz, a Kisvárda sem lép pályára, mert a Ferencváros elleni 90 percüket szintén december 3-ra halasztották). A legnagyobb eshetősége annak van, hogy a csapat edzéssel tölti a hétvége nagy részét is, hiszen akadnak, akik csak mostanában csatlakoztak be a Kolorcity Kazincbarcika SC munkájába, és szükségük van a munkára, a terhelésre.