„Laza kirándulás” a bajnoki címvédőhöz

Túl van első NB I-es mérkőzésén a Kolorcity Kazincbarcika labdarúgó csapata, amely az előző hét végén, vasárnap 2-1-re kikapott Felcsúton a Puskás Akadémia FC vendégeként (amint az ismert, a KBSC kezdte volna az évadot hazai pályán, Mezőkövesden, azonban a PAFC kérésére felcserélték a pályaválasztói jogot). Az újoncnak volt pár lehetősége arra, hogy még több gólt szerezzen, az első félidőben, a 35. percben például egy ordító ziccert hagyott ki Szabó Máté... Az előző szezon ezüstérmese nem érdemtelenül nyert, azonban szép találattal szépített a Barcika részéről Sós Bence a 91. percben, akinek a neve így „örökké” fennmarad, mint az első, történelmi észak-borsodi NB I-es gól szerzője. A Kolorcity azonban nem könnyebbülhetett meg, sőt, hiszen szombaton este a budapesti Groupama Arénában lépnek gyepre Kuttor Attila vezetőedző tanítványai, a bajnoki címvédő Ferencváros elleni összecsapás 20.15-től kezdődik.

Kuttor Attila, a Kolorcity Kazincbarcika SC vezetőedzője. Fotó: KBSC

Kazincbarcika: ezt kell megoldani

Kuttor Attila, a Kolorcity Kazincbarcika vezetőedzője: - A szurkolóinknak ezúton is szeretném megköszönni, hogy szép számban elkísértek bennünket Felcsútra, szeretnénk hétről-hétre örömet szerezni a városnak és olyan teljesítményt nyújtani, amire büszkék lehetnek. Természetesen nem voltunk boldogok, mert elveszítettük a mérkőzést, de a vasárnapi vereség ellenére bizakodó vagyok, az első lépést megtettük ahhoz, hogy fel tudjuk venni az NB I ritmusát és eredményesek tudjunk lenni ebben a bajnokságban. A helyzetünket nem könnyíti meg, hogy az első két találkozónkat idegenben kell megvívnunk a tavalyi első két helyezett ellen, múlt héten az ezüstérmessel találkoztunk, most pedig a bajnoki címvédőhöz utazunk, de most ezt a feladatot kell megoldanunk. A 12 csapatos élvonalban nincs könnyű ellenfél, a Ferencváros ellen is ugyanolyan elszántan készülünk, ahogy az összes többi meccsre.

