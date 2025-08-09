„Ha ez pontozásos sportág, akkor ez minimum iksz”

Péntek este lejátszotta első hazai élvonalbeli bajnokiját a Kolorcity Kazincbarcika, amelynek Mezőkövesd adott otthont. Az első két fordulót követően, ezúttal sem sikerült a pontszerzés Kuttor Attila együttesének, mivel a DVSC 2-1-re megnyerte a találkozót. A Kazincbarcika gólját Haroyan szerezte egy bedobást követően.

Kuttor Attila szerint a helyzetek számaban fölényben volt a Kazincbarcika. Fotó: Vajda János.

Így értékelt a Kazincbarcika vezetőedzője:

Kuttor Attila (Kazincbarcika): Ha ez pontozásos sportág, akkor minimum iksz, de helyzetek számában talán még fölényben is voltunk. Azok a momentumok és apróságok, amik eldöntenek egy mérkőzést, sajnos nem álltak mellénk. Ezen kell javítani, hogy több lehetőséget adjunk a másik oldalon is ítéletek meghozatalára. A tizenegyessel nem akarok foglalkozni, de azt gondolom, a kapus beleért a labdába. Mondták nekünk a szabályt, hogy nem tudatosan, de ezért jött ki tizenöt métert, hogy elüsse a labdát. Ezt meg is tette, utána nem tud megállni a levegőben. De ha így látták, biztos megvan az oka. Még egyszer mondom, nekünk kell olyan szituációkat teremteni, hogy esetleg ez meg tudjon fordulni.

Sergio Navarro (Debrecen): Természetesen örülünk a három pontnak, hiszen a profi futballban sehol nem könnyű győzni. Büszke vagyok arra a játékra, amit az első és a második félidőben láttam, de több dologban is fejlődnünk kell még. Szeretném, ha jobban tudnánk tartani a kontrollt, és meg tudnánk őrizni a higgadtságunkat, amikor nálunk van a labda.