A vendégek trénere a borsodi derbiről: „Jó hangulatra, igazi presztízsmeccsre számítok, ahol apróságok fognak dönteni”

Címkék#Diósgyőri VTK#Kolorcity Kazincbarcika SC#labdarúgás

A vármegyei ellenfélnél szerepelnek. A Kazincbarcika idegenben lép pályára szombaton.

Molnár István
Fotó: Fotó: KBSC

Szombaton Diósgyőrben lép pályára a Kolorcity Kazincbarcika SC NB I-es labdarúgó csapata. A sárga-kékek még nem szereztek pontot a fizz ligában, így törekvésük egyértelmű: a DVTK vendégeként megtörni ezt a rossz sorozatot. A vendégek trénere, Kuttor Attila igencsak ismerősként ,,megy" Diósgyőrbe: egyrészt miskolci srác, ott nevelkedett, volt tehát a klub futballistája, valamint korábban a Mezőkövesd szakvezetőjeként is meccselt az Andrássy úti Arénában.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika még nem szerzett pontot a bajnokságban. Fotó: KBSC

Kazincbarcika: kielemezték az ellenfelet

– A legutóbbi mérkőzés után az öltözőben gratuláltam a srácoknak, mert a gólokat leszámítva minden mutatóban jobbak voltunk, mint a Debrecen. Hétről-hétre fejlődik a csapat, ez örömteli, idő kérdése és jönni fognak a pontok is. A legnagyobb tanulság, hogy jobban kell koncentrálnunk egyénileg és csapatszinten is, mert az NB I-ben minden hibát kegyetlenül megbüntetnek. Kielemeztük az ellenfelünket, felkészültünk a mérkőzésre, de hogy ez hogyan sikerült, az csak aznap fog kiderülni. Jó hangulatra, igazi presztízsmeccsre számítok, ahol apróságok fognak dönteni. Miskolc a szülővárosom, Diósgyőrben jártam ki az iskoláimat, a DVTK utánpótlásában nevelkedtem, itt játszottam először felnőtt csapatban. Mindig jó érzésekkel térek vissza. Személy szerint én is nagyon várom már a rangadót! – fogalmazott a Kolorcity Kazincbarcika SC vezetőedzője.

A KBSC-nél lehet változás a kezdőcsapatban, nem lenne meglepő Dombó kapuba állítása azok után, hogy a DVSC elleni találkozón Gyollai többször is bizonytalan volt, de Berecz bevetésére is van esély. A várható kezdőcsapat: Gyollai (Dombó) – Baranyai, Haroyan, Meskhi, Sós – Major, Kártik, Berecz (Szőke) – Schuszter, Szabó M., Könyves.

 

