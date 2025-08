Történelmi meccset játszik a Barcika, a törzsszurkoló nem is hitte, hogy ilyen megtörténhet a klubbal

A Kolorcity Kazincbarcika SC pénteken fogadja első ,,hazai" mérkőzésén a Debreceni VSC gárdáját Mezőkövesden, 20 órától. Amint arról már többször beszámoltunk, a Kolorcity Aréna nem felel meg az NB I-es kívánalmaknak, így a kék-sárgák hazai pályája a mezőkövesdi stadion lett. Nem az észak-borsodi klub az első, amelyik Mezőkövesden játssza ideiglenesen mérkőzéseit, ugyanis emlékezhettünk, hogy a DVTK is a dél-borsodiak stadionját (valamint a debreceni Nagyerdei Stadiont) vette idénybe, amikor a piros-fehérek létesítményét felújították.

A Kazincbarcika szurkolói szép számmal voltak jelen a Groupama Arénában. Fotó: KBSC

Kazincbarcika: ,,minden mérkőzés ajándék"

A boon.hu megkereste az egyik barcikai törzsszurkolót.

– Közel 40 éve járok barcikai focimeccsekre – kezdte Farkas Nándor, KBSC-drukker, majd megemlítette, hogy Top 3 kedvenc barcikai játékosai a következőek: a volt csatár, Farkas János, a védő, Süttő Attila – aki vérbeli barcikai játékos, jelenleg a Putnok FC játékosa – és a kapus Megyeri Gábor, aki a BVSC-Zugló gárdáját erősíti.

Megkérdeztük azt is, hogy hitt-e benne, hogy valaha is NB I-es lesz a Kazincbarcika, erre az alábbiakat válaszolta:

– Őszintén: nem. Voltunk a kapujában, de most sem hittem el. Csak tavaly ősszel, amikor Bódi Ádámmal beszélgettem, aki azt sugallta, hogy itt minden lehetőség adott a magasabb osztályban való szerepléshez. A tavasz folyamán ez kezdett körvonalazódni a szurkolók körében, hogy valóban a feljutás a cél ezeknek a fiúknak.

Kisvárdán volt életem legnagyobb élménye, amikor is a feljutást ünnepelhettük, nagy volt az öröm és a boldogság. Aztán a nyáron nagyon sokan távoztak a feljutó csapatból, szakmai stábból, emiatt nem csak bennem, de nagyon sok szurkolóban is felvettődött a kérdőjel, hogy miért történt ez meg.

Volt egy mag, egy alap, aki kiharcolta ezt a történelmi sikert, azzal megpróbáljuk az NB I-et, ez a történet viszont másképp alakult.

Fanatikus barcikai szurkolók az Üllői úton. Fotó: KBSC

Ezután így folytatta Farkas Nándor:

– Az eddigi mindkét idegenbeli mérkőzésen, Felcsúton, és a Groupama Arénában is ott voltunk a családommal. Nagyon jó élményekkel gazdagodtunk. Szép számmal voltunk jelen barcikai szurkolók ezeken a találkozókon, de ez eredménnyel nem párosult. A mi csapatunk még most kialakulóban van, bízzunk benne, hogy gyűjtögetni fogunk pontokat.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyi rossz, hogy nem játszik itthon, a Kolorcity Arénában a csapat. Erre ezt válaszolta a Barcika szimpatizánsa:

– A lehető legrosszabb, hogy Mezőkövesre kell menni. Semmi garancia nincs arra, hogy jövőre is itt fogunk szerepelni. Nekünk itt minden meccs egy ajándék, ha megfelelő lenne a pályánk és stadionunk, akkor megtudnánk azt is mutatni, hogy Kazincbarcikán és környékén is szeretik a futballt. Minden együttesnek a hazai környezetben a legjobb játszani, nem pedig idegenben. Azt gondolom, hogy 200-300-an biztosan ott leszünk a Loki ellen pénteken. Mezőkövesd közelebb van, mint Felcsút vagy a Groupama Aréna, bár ezt a pénteki találkozót is este rendezik, amihez alkalmazkodunk. Egy biztos, igyekszünk megtölteni a székeket.