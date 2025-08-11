Kazincbarcikán sajnálhatják a legjobban, hogy a focit gólra játsszák

Mint ismert, a Fizz Liga 3. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika „hazai pályán” sem tudott pontot szerezni, miután 2–1-re alulmaradt a Debreceni VSC-vel szemben. A találkozót a Loki hatékony helyzetkihasználása döntötte el, mivel a KBSC a legtöbb mutatóban felülmúlta a vendégeket. Összegyűjtöttük a mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatóit.

Több mutatóban is jobb volt a Kazincbarcika, de ez nem párosult eredménnyel. Fotó: Vajda János

Kazincbarcika fölény, Loki siker

Bár a hazaiak a mérkőzés nagy részében uralták a labdát, a pontokat végül a vendégek vitték haza. A statisztika is igazolja: a Kazincbarcika 62 százalékban birtokolta a labdát, 444 passzukból 390 pontos volt, míg a Loki mindössze 38 százalékos labdabirtoklással játszott, 271 passzából 197 jutott célba.

A helyzetek minősége azonban árulkodó: a várható gólok (xG) mutatója a Debrecen javára billent (1,24 – 0,95), és a vendégek három kaput eltaláló lövése kettő gólt is eredményezett. A Kazincbarcika ugyan tíz lövéssel próbálkozott, de ezek közül csak kettő talált kaput. Szögletekben is fölényben voltak a hazaiak (6–2), ám a hatékonyság ezekben sem volt a barcikaiak oldalán.

Passzok és pontosság

A passzok terén is hasonló volt a kép: a hazaiak jobban építkeztek a hosszú átadásoknál (57 százalék a Debrecen 35 százalékával szemben), és az utolsó harmadban is pontosabbak voltak (75 százalék–56 százalék). Beívelésekből 21 alkalommal próbálkozott a borsodi alakulat, míg a DVSC mindössze 13-szor kísérelt meg beadni.

A mérkőzés végére a számok egyértelmű képet adtak: a Kazincbarcika mezőnyfölénye és passzpontossága nem párosult gólokkal, míg a DVSC kevesebb lehetőségből is jobban sáfárkodott, és a helyzetkihasználásának köszönhetően 2–1-es győzelmet aratott idegenben.