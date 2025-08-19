Két kazincbarcikai játékos előtt is fejet hajtott az MLSZ

A Fizz Liga 4. fordulója után a Magyar Labdarúgó Szövetség összesítése alapján a három legszebb gól közé két kazincbarcikai találat is befért. A trió csúcsán a Győr középpályása, Vitális Milán MTK elleni szabadrúgásgólja szerepel. A harmadik helyen Baranyai Nimród áll. A fiatal hátvéd a DVTK elleni összecsapáson, a 16. percben ragadta meg a labdát, két védőt kicselezett, majd elegánsan tekert a kapuba. Nem sokkal később, a 18. percben Meshack Ubochioma is villantott, ami a második helyre volt elég. Kártik remek indítását követően, a kapust is kicselezve löbbölte a hálóba a labdát, ezzel megduplázva a Barcika előnyét. Ezek a gyönyörű találatok nem csupán látványosra sikeredtek, hanem a Kazincbarcika első élvonalbeli pontjának alapjait is megteremtették. A DVTK ellen elért 2–2-re végződő döntetlennel Kuttor Attila együttese megszerezte az első pontját az NB I-ben.

A Kazincbarcika második gólját Meshack szerezte. Fotó: KBSC facebook

Kazincbarcikai találatok a TOP 3-ban: