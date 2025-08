Szívszorító sorokkal búcsúznak Kathi Bélától Miskolcon is

Mint már korábban beszámoltunk róla, hogy Kathi Béla, a magyar testépítés és erőemelés ikonikus alakja, tragikus hirtelenséggel elhunyt. A hírek szerint családjával Cipruson töltött nyaralás közben, egy biciklibaleset következtében vesztette életét, mindössze 46 évesen. A szomorú hír nemcsak a magyar sportvilágot, hanem az egész országot megrázta. Kathi Béla nem csupán kiemelkedő versenyeredményei révén vált ismertté – kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok és többszörös országos bajnok erőemelő volt –, hanem embersége, szerénysége és hatalmas szíve miatt is példaképként tekintettek rá sokan. A Borsod vármegyei közösség is, barátok, sporttársak, ismerősök és tisztelők, most szívszorító sorokkal búcsúzik tőle.

Kathi Béla mindössze 46 éves volt. Fotó: M1 fitness facebook

Kathi Béla halála mindenkit megrendített

A Szinva Fitness Stúdió így emlékezik közösségi oldalán:

,,Egyetlen egyszer találkoztam vele , sok évvel ezelőtt. A legnagyobb meglepetésemre hallott a Szinva Fitness Stúdióról, és arról is, h mi csoportos női órákkal várjuk a Hölgyeket Biztatott , h a lényeg mindig a tudatosság , az edzés , és az egészség , és a hozzánk járó Hölgyeknek mi ezt nyújtjuk Elmondta azt is , h nem kell mindenkinek erőemelő , vagy testépítő bajnoknak lenni , végezzen bármilyen mozgásformát , a lényeg azon van , h egészséges legyen Nagy hatással volt rám ez a pár perc beszélgetés , és mélyen lesújtott a halála . Őszinte részvétünk a családnak , egy hatalmas példaképet vesztettünk el"

A Scitec Gold Fitness Club is búcsúzik oldalán:

,,Mély megrendüléssel és felfoghatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett barátunk, sporttársunk, egy ország példaképe, Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt.

Béla nemcsak sportteljesítményével, hanem emberségével, szerénységével és hatalmas szívével is nyomot hagyott mindannyiunkban. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad.

Részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, tisztelőinek és mindazoknak, akiket megérintett az ő kivételes élete.

Kérjük a sajtó képviselőit és a nyilvánosságot, hogy a gyász ezen nehéz időszakában tartsák tiszteletben a család és a barátok magánéletét, és ne keressék őket nyilatkozatért vagy interjúért. A hivatalos eljárás lezárultával részletesebb tájékoztatást adunk."