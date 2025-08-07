Új fejezet kezdődik: évtizedek után a megyei élvonalban

A labdarúgó vármegyei I. osztály 2025/2026-os szezonjában az egyik csapat az Izsófalva SE lesz, amely az előző idényben a vármegyei II. osztály Észak csoportjának bajnoka lett. Az izsófalvaiak mindössze kétszer szenvedtek vereséget, egyszer döntetlent játszottak, huszonegy alkalommal pedig győztesen hagyták el a pályát. Hosszú évtizedek után újra a vármegyei I. osztályban szerepelhet az észak-borsodi egyesület.

Az Izsófalva SE bajnoki címet ünnepelhetett Fotó: Izsófalva SE

Izsófalva: újoncként csak egy céljuk lehet

– Elég nehéz a dolgunk, mert az öltöző építkezése az csúszik, egy jó éve már. Így a lenti öltözőben tudunk öltözni, ami 300 méterre található a pályától – nyilatkozta Barnóczky Attila, az Izsófalva SE vezetőedzője. – Az utánpótlást meg tudtuk oldani, a Mályi SE adta a Bozsik U7, U9, U11 és az U13-as korosztályos csapatot. Az U19-es csapatunk a vármegyei II. osztályban kiírásban szerepel.

A trénertől megtudtuk, hogy tudtak erősíteni a játékoskereten: Lakatos Róbert Attila (Sajóbábony), Rézműves Elemér (Sajóbábony), Sipos Áron (Edelény) érkezett, illetve van két visszatérő játékosuk Csorba Gyula és Szegedi Péter személyében, akik külföldi munkahely miatt nem voltak bevethetőek. Távozókat is megemlített: Rapp Zsolt, Páró Csaba, Szaszin Zoltán, akik alappillérei voltak a gárdának, de nem vállalták tovább a vármegyei I. osztályban való szereplést.

– Anyagilag Izsófalva Önkormányzata, Ötvös Béla polgármester úr, aki a Izsófalva SE elnöke is, illetve jómagam is anyagilag támogatom a csapatot, amellett, hogy 10 játékost foglalkoztatok a BorsodChemben. Vannak további kisebb vállalkozások, magánszemélyek, akik segítik egyesületünket.

Ajándék, ahová eljutottak

Barnóczky Attila a felkészülésről az alábbiakat mondta: – Három edzőmeccset vívtunk, ami elég jól sikerült, a munkahelyi elfoglaltságok miatt heti egy edzést tudtunk tartani, ahol elég szép számmal tudtunk részt venni.

– Folyamatosan próbáljuk a körülményeket – pályát, kerítést – javítani, hogy megfeleljünk a színvonalnak. 1967 után újra a vármegyei I. osztályban szerepelhetünk. A célunk bennmaradás, ez a szint ahová elértünk, ajándék. Helyt szeretnénk állni a magasabb osztályban. Taktikát nem változtatunk, van két gólerős csatárunk, akikre alapozunk, az egyik Lázi László , aki több éven át volt gólkirálya a csapatnak. Nagyon jó hangulatban teltek a találkozók és a meccs utáni beszélgetések. A jó hangulatra és a családias légkörre alapozunk, nekünk mindig is ez volt az erősségünk, aztán meglátjuk ide mennyire lesz elég.

Az Izsófalva SE szombaton 17 órától hazai környezetben fogadja a Sajóbábonyi VSE együttesét.