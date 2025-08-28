,,A foci megtanított arra, hogyan értékeljem reálisan önmagam"

A Borsod Online sportos podcastjének legutóbbi vendége, Illés Richárd labdarúgó volt, aki pályafutásának kezdetéről, nehézségeiről és sikereiről mesélt. Az adásból kiderült, hogyan vezetett az útja szülővárosából, a szlovákiai Rimaszombatból egészen a Diósgyőri VTK NB I-es csapatáig.

Illés Richárd kisgyermekkora óta a futball bűvöletében él, első klubja a felvidéki egyesület volt. Kamaszként egy próbajáték során figyeltek fel rá Miskolcon, középiskolai tanulmányait már a Diósgyőri Gimnáziumban végezte. A családtól való elszakadás kezdetben nehézséget jelentett számára, de beszélt azokról is, akik segítették a beilleszkedésben.

Illés Richárd őszintén mesélt eddigi pályafutásáról. Fotó: Vajda János

Illés Richárd a DVTK színeiben mutatkozott be az élvonalban

„Ifjú titánként” kapott lehetőséget a DVTK felnőttcsapatában, ahol az akkori vezetőedző, Benczés Miklós bizalmat szavazott neki. A podcastban felelevenítette NB I-es bemutatkozását is, amelyre a Ferencváros ellen került sor. A beszélgetés során szó esett karrierjének további állomásairól, a különböző csapatoknál szerzett tapasztalatairól, és arról is, hogy hogyan kerülte el őt a sérüléshullám. Megosztotta, melyik klubban érezte magát a legotthonosabban, és hogyan edzette meg mentálisan a sport világa. Illés Richárdot ma egy pozitív, életszerető hozzáállás jellemzi – ezt a futballnak is köszönheti.