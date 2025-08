Országos szinten is felfigyeltek borsodi kiscsapat bravúrjára

A labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 1. fordulóját rendezték a múlt hét végén. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből 9 csapat lépett pályára, 8 párosításban. A Hódoscsépányi SE mellett a Sajóbábonyi VSE, a Putnok FC, a Bacsó Beton-Cigánd SE és az Ózd-Sajóvölgye jutott tovább. A MOL Magyar Kupa 2. fordulójának sorsolását csütörtökön tartják, később, a 3. fordulóban már az NB I-es, NB II-es csapatok is szerepelnek, így a DVTK, a Kazincbarcika, és a Mezőkövesd is.

A Hódoscsépányi SE óriási sikert ért el Fotó: Hódoscsépányi SE

Hódoscsépányi SE: újabb bravúrra készülnek

A vármegyei II. osztályba a vármegyei III. osztály Észak csoportjában bajnok és feljutó Hódocsépányi SE hazai pályán búcsúztatta szabolcsi ellenfelét, a Gyulaházát. Mégpedig emberhátrányban, izgalmas véghajrában, amikor is a 95. percben büntetőt hárított az észak-borsodiak kapusa, Király Dániel. A hazaiak egyébként 1-0-ra vezettek, Jakab Ádám 37. percben szerzett találatával.

,,Az Ózddal összeépült aprócska település csapata még megye III-as csapatként harcolta ki a főtáblára jutást, ezért is hatalmas bravúr, hogy ott lesznek a második fordulóban is. És még a körülményekről nem is beszéltünk!" – írta beszámolójában a sorozat névadója, a molkupa.hu oldalon.

– Pár éve jártunk már a főtáblán, de meccset most nyertünk először. Ez sokaknak nagy meglepetés – a nyilatkozataik alapján a gyulaháziaknak is az –, de mi így készültünk. Sőt, két fordulót szeretnénk menni – mondta Csépányi Róbert, a térség önkormányzati képviselője, a Hódoscsépányi SE alelnöke. – A klubvezető a gyulaháziak elnökének arra a sorsolás utáni nyilatkozatára utalt, miszerint “hosszú ideig kellett keresniük az ellenfelet a térképen”. Csépányi elmondta, akkor nem válaszolt a lekezelő üzenetre, most pedig csak annyit tett hozzá, örül, hogy odataláltak a gyulaháziak, és reméli, hazafelé sem volt gondjuk.

– Egyébként semmi gond nem volt az ellenféllel, éles, kemény, de sportszerű meccset vívtunk. A körülmények pedig még hihetetlenebbé varázsolták a továbbjutásunkat. – tette hozzá.

A Hódoscsépány úgy ejtette ki az egy osztállyal magasabban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályban szereplő Gyulaházát, hogy a 29. percben emberhátrányba került. A vezető (mint később kiderült: győztes) gólt már tíz játékossal szerezte meg, de a drámának még nem volt vége. A 95. percben a játékvezető büntetőt ítélt a vendégeknek, ám a hazai kapus hárította a tizenegyest.

– Nem mondhatom, hogy minket támogatott a játékvezető, sok ítéletét vitattuk a fiatal bírónak, de utólag azt mondom, így még édesebb a siker íze! Mondanom sem kell, a tizenegyes volt a kulcsmomentum, hiszen már volt a fiúk lábában bő egy óra emberhátrányban, és ha hosszabbításra kerül sor, talán nem bírtuk volna ki. Borzasztó boldogok vagyunk – mondta Csépányi. – Nekünk ez nagyon nagy dolog, és jó visszaigazolás is, hiszen komoly terveket szövögetünk. Megnyertük a megye III-at, idén pedig az a célunk, hogy a megye II dobogóján végezzünk, a MOL Magyar Kupában pedig menjünk még egy kört. A fele már megvan, és bár innentől a sorsolásnak is óriási a jelentősége, még azért maradt a kínálatban olyan csapat, ami ellen nem lennénk reménytelen helyzetben. Szoktam mondani, ha Isten és a szerencse velünk, bármire képesek lehetünk – tette hozzá, majd így folytatta: – A mi csapatunk nagy erőssége, hogy 10-15 éve együtt játszanak a srácok. Együtt nőttek fel, akkora szívvel küzdenek a pályán, mint ha nem is egy focicsapat, hanem egy kis család lennének. Szeretet van és barátság, sok nálunk jóval magasabban jegyzett csapatnál csak álmodhatnak arról a csapategységről, ami nálunk alapvetés. Mi már ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, de nem akarunk itt megállni. Voltak a meccsünkön vagy 350-en, hihetetlen hangulat uralkodott, és csodás volt a szurkolókkal együtt megélni ezt a hihetetlen bravúrt. Nagyon büszke vagyok a csapatra. A megye III-at viszonylag könnyen hoztuk, és úgy látom, készen állunk a következő szintre is. Hiába amatőrfociról beszélünk, én úgy gondolom, csak úgy érdemes, ha az ember nagy célokat tűz ki maga elé. És akkor ha megadatik, hogy eléri őket, abból ekkora öröm van – fogalmazott Csépányi Róbert.