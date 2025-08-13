Az MLSZ a ,,szegény" kis borsodi klubot sem kímélte

A Fegyelmi Bizottság (FEB) a Hódoscsépány–Gyulaháza Magyar Kupa-mérkőzéssel kapcsolatban a Hódoscsépányt, szurkolóinak a rend megzavarásával kapcsolatos cselekményeiért (pirotechnikai eszközök használata) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A Hódoscsépányi SE a Salgótarjánt fogadja majd. Fotó: Hódoscsépányi SE

Hódoscsépány: rendet kell tenniük

Portálunk úgy tudja, hogy a Hódoscsépánynak 80.000 Ft-ot kell befizetniük az MLSZ szövetségi kasszájába. A mérkőzést augusztus 2-án rendezték, az észak-borsodi klub 1–0-ra győzte le emberhátrányban a Gyulaházát. A második körben a csépányiak a Nógrád vármegyei I. osztályú Salgótarjáni BTC csapatát fogadják, augusztus 23.-án szombaton, 16.30-tól. Vélhetőleg a hazai klub megerősített rendezői gárdával igyekszik mjd biztosítani a rendet, hogy ehhez hasonló esemény nem forduljon elő.