Újra ringben a Hell Boxing Kings

Augusztus 23-án ismét ringbe szólít a Hell Boxing Kings – a nemzetközi gálasorozat idei szezonja Budapestről rajtol, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont ad otthont az év egyik legjobban várt bunyós eseményének. A menetelés Belgrádon, Bakun és Prágán keresztül vezet vissza Magyarországra, ahol december 20-án a Papp László Sportarénában rendezik a látványos finálét. A sorozatban idén is négy súlycsoportban – pehely-, könnyű-, kisváltó- és váltósúlyban – csapnak össze a hazai és nemzetközi ökölvívás feltörekvő tehetségei és profi harcosai.

A Hell Boxing Kings legjobban várt eseménye, a Boráros Gábor és Bárdosi Sándor visszavágója. Fotó: Vajda János

Hell Boxing Kings: a várva várt visszavágó

A budapesti nyitógála egyik legnagyobb durranása kétségtelenül az a visszavágó lesz, amelyről hónapok óta beszél a közvélemény: a ketrecharcosként ismert Boráros Gábor ismét összeméri erejét az olimpiai ezüstérmes birkózóval, Bárdosi Sándorral. A kettejük közti feszültség és rivalizálás most újabb fejezethez érkezik – ezúttal is a ringben dől el, ki a jobb harcos. De nem maradnak el a show-elemek sem: a celebmeccsek szegmensében Istenes Bence és Varga Viktor feszülnek egymásnak egy címegyesítő összecsapás keretében – garantált a szórakozás és a pörgés. Az eseménysorozat fővédnöke pedig nem kisebb név, mint a bokszlegenda, a sporttörténelem egyik legnagyobb alakja, Roy Jones Jr., aki jelenlétével is emeli a rendezvény presztízsét.

Az esemény helyszínéről, az RTL élő közvetítésén és az RTL+ streaming felületén is követhetők a küzdelmek, így garantáltan senki sem marad le az akciókról.

„Idén új szintre emeljük a HELL Boxing Kings-et. A szórakoztatóipar legismertebb szereplőivel tárgyalunk, és nem félünk még nagyobb lépéseket tenni. Az egész koncepció teljes átalakuláson ment keresztül, hogy még nagyobb értéket kínálhassunk a rajongók számára. Emellett továbbra is azon dolgozunk, hogy mi legyünk az abszolút vezető és a meghatározó erő a bokszvilágban, és nem állunk meg. 2025-ben a fő fókusz az új régiókon lesz, és ezúton megerősíthetjük az információt is, miszerint augusztustól decemberig öt lenyűgöző gálára kerül sor. A rajongók így nemcsak több kiélezett küzdelemre, hanem még több meglepetésre is számíthatnak.” – Mádi Tamás, a HBK ügyvezető igazgatója.