1 órája
Elképesztő! Szóhoz jutott a Bajnokok Ligájában a borsodi játékos
Szerdán a Ferencváros ünnepelhetett. Hanász Vanda csereként lépett pályára.
A Ferencváros női labdarúgó csapata magabiztos 3–0-s győzelmet aratott a luxemburgi Racing Union ellen a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében. A kurityáni Hanász Vanda csereként a 73. percben lépett pályára és kapott lehetőséget Albert Flórián vezetőedzőtől. A Fradi a második körben kapcsolódott be a selejtezőbe. Az albániai Shkodrában zajló négyes tornán a házigazda Vllaznia mellett a Dinamo Minszkkel és a Racing Unionnal került egy csoportba. A kvartett győztese jut tovább.
Hanász Vanda bemutatkozott a Bajnokok Ligájában
Női labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, csoportkör
FTC-Telekom – FC Racing Union 3–0 (2–0)
Shkodra, Lora Borici stadion, V.: Tatyana Sorokopudova (kazah)
FTC-Telekom: Kosztics – Ott, Zágonyi, Frajtovics, Túróczy –Könczeyné Fenyvesi, Kovács E. (Hanász, 73.), Alesia Garcia (Kovács P., 77.) – Nagy Vivien (Diószegi, 59.), Nagy Vanda (Díaz, 77.), Czellér. Vezetőedző: Albert Flórián.
Piros lap: Burtin (FC Racing Union) a
7. percben.
G.: Alesia Garcia (34.), Wojdyla (42. - öngól), Nagy Vanda (46.).
